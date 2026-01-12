산청군, 사전감사·계약심사로 혈세 낭비 차단

337건 사업 7억6100만원 예산 절감



경남 산청군이 군민 혈세 낭비를 사전에 막기 위해 추진한 사전감시와 계약심사·일상 감시 제도가 지난해 상당한 예산 절감 성과를 거둔 것으로 나타났다.

계약심사 제도는 지자체가 발주하는 공사, 용역, 물품 구매 등의 입찰·계약을 전 단계에서 원가 산정의 적정성을 검토며, 일상 감사는 주요 정책의 집행 업무에 앞서 적법성과 타당성을 점검하는 과정이다.

군은 이번 운영을 통해 총 337건의 사업에 대해 '기획 단계부터 현장 여건에 부합하는 공법이 적용됐는지', '불필요한 공정이 포함되지는 않았는지' 등을 집중적으로 감사했다.

감사에서는 과다하게 책정된 설계 단가는 시정하고 지역 특성을 반영한 합리적인 원가 계산 등으로 7억6100만원의 예산을 절감했다.

감사로 절감된 예산은 주요 현안 사업과 군민 복지 증진, 지역경제 활성화를 위한 재원으로 재투입할 계획이다.

산청군의 계약심사 및 일상 감사 운영은 철저한 사전 예산 감시망으로 재정의 효율성을 높이고 예산 낭비 요소를 사전에 차단한 성과라는 평가다.

특히 단순히 비용을 줄이는 데 그치지 않고 확보된 재원을 더 필요한 곳에 배치해 예산의 선순환 구조를 확립했다는 점에서 의미가 크다.

이번 성과를 바탕으로 산청군은 전문성을 강화한 계약심사로 행정의 투명성을 높이고 부실 공사 방지와 품질 향상에 박차를 가한다는 방침이다.

산청군 관계자는 "꼼꼼한 사전감사는 군민의 소중한 세금이 헛되이 쓰이지 않도록 하는 최후의 보루"라며 "올해에도 전문적인 원가 분석과 현장 중심의 감사를 통해 건전한 재정 운영과 신뢰받는 행정을 구현하겠다"고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



