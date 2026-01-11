본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

인도, 스마트폰 설계도 공유 요구…"보안 강화 조치 일환"

임춘한기자

입력2026.01.11 20:01

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

인도가 휴대전화 제조사들을 상대로 스마트폰의 소프트웨어 설계도인 '소스 코드'를 공유하라고 요구하고 있다.


아부다비 왕세자와 악수하는 모디 인도 총리. 연합뉴스

아부다비 왕세자와 악수하는 모디 인도 총리. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

11일(현지시간) 외신에 따르면 인도는 휴대전화 제조사에 스마트폰 소스 코드를 공유하고, 주요 소프트웨어를 업데이트할 때는 정부에 알리도록 하는 등 83개 항목의 스마트폰 보안 기준을 마련해 시행하려고 추진 중이다. 이는 온라인 사기와 데이터 유출 사고가 증가함에 따라 나렌드라 모디 총리가 보안을 강화하려는 조치의 일환이다.

애플, 삼성전자, 구글, 중국 샤오미 등 주요 휴대전화 제조사들은 국제적으로 선례가 없는 데다 기업의 핵심 영업 비밀이 노출될 위험이 있다고 우려하는 것으로 전해졌다. 휴대전화 제조사들은 스마트폰 작동의 기반이 되는 프로그래밍 지침인 소스 코드를 엄격하게 보호하고 있다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

밥 먹다 말고 사고 또 사고…"돈 없어도 지금 사야" 역대급 빚투 몰린 삼성전자 밥 먹다 말고 사고 또 사고…"돈 없어도 지금 사야... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

새해가 와도 꿈쩍 않는 흡연자…금연 다짐, 20년 새 최저 수준

NYT의 세계 추천 여행지 선정…'한국판 산티아고' 이곳은

北선물 풍산개 곰이 있는 곳…'판다 오나?' 광주시 우치동물원 점검

美 쉐이크쉑, '고추장 쉑' 세 번째 재출시…K푸드 열풍 이어가

'두쫀쿠'가 뭐라고…영하 8도에 베이커리 줄 세운 어린이집

과기부 "독자 AI 컨소시엄 평가기간 연장…1차 탈락 발표 일정엔 영향 없어"

"멈춘 한국, 뛰는 대만"…22년 만에 1인당 GDP 역전

새로운 이슈 보기