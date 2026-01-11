인도, 스마트폰 설계도 공유 요구…"보안 강화 조치 일환"

인도가 휴대전화 제조사들을 상대로 스마트폰의 소프트웨어 설계도인 '소스 코드'를 공유하라고 요구하고 있다.

11일(현지시간) 외신에 따르면 인도는 휴대전화 제조사에 스마트폰 소스 코드를 공유하고, 주요 소프트웨어를 업데이트할 때는 정부에 알리도록 하는 등 83개 항목의 스마트폰 보안 기준을 마련해 시행하려고 추진 중이다. 이는 온라인 사기와 데이터 유출 사고가 증가함에 따라 나렌드라 모디 총리가 보안을 강화하려는 조치의 일환이다.

애플, 삼성전자, 구글, 중국 샤오미 등 주요 휴대전화 제조사들은 국제적으로 선례가 없는 데다 기업의 핵심 영업 비밀이 노출될 위험이 있다고 우려하는 것으로 전해졌다. 휴대전화 제조사들은 스마트폰 작동의 기반이 되는 프로그래밍 지침인 소스 코드를 엄격하게 보호하고 있다.





