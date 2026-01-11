'강선우 공천 헌금' 김경 "성실히 조사 임하겠다"

더불어민주당 소속이던 강선우 의원에게 1억원의 공천 대가 뇌물을 건넨 혐의를 받는 김경 서울시의원이 11일 귀국했다.

2022년 지방선거 국면에서 더불어민주당 소속이던 강선우 의원에게 '공천헌금' 1억원을 전달한 의혹을 받는 김경 서울시의원이 11일 인천국제공항 1터미널을 통해 입국하고 있다.

김 시의원은 이날 오후 7시 16분 인천국제공항 입국장에서 "성실히 조사에 임하겠다"고 말했다.

김 시의원은 "공천 헌금 1억원을 건넨 혐의를 인정하느냐", "자술서를 낸 이유가 무엇이냐", "조기 귀국한 이유가 무엇이냐"는 등 취재진의 질문에 아무런 답을 하지 않았다.

김 시의원은 공항 측의 에스코트에 따라 상주직원 출입문을 통해 공항을 빠져나갔다.

경찰은 김 시의원을 임의동행 형식으로 경찰서로 이송해 조사할 계획이다. 다만 임의동행은 강제성이 없다. 김 시의원이 조사에 동의했는지는 확인되지 않았다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



