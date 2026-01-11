펜스 쓰러지고 지붕 날아가고…제주, 강풍·폭설 사고 17건 접수

제주에서 강풍과 폭설로 인한 피해가 잇달아 발생했다.

11일 오전 제주시 어승생 삼거리 1100도로 입구에서 경찰이 차량 진입을 통제하고 있다.

11일 제주소방안전본부에 따르면 전날부터 이날 오후 5시까지 강풍과 대설로 인해 총 17건의 사고가 접수됐다. 전날 오후 10시 17분께 제주시 연동의 한 공사장에서 펜스가 쓰러졌다는 신고가 접수됐고, 이날 오전 8시 43분께 제주시 한림읍의 한 식당에서 지붕 패널이 날린다는 신고가 들어와 소방당국이 안전조치를 했다.

오전 1시 29분께 서귀포시 표선면의 한 도로에서는 승용차가 눈길에 미끄러져 탑승자 1명이 다쳐 병원으로 이송됐다. 오전 9시 28분께에도 서귀포시 안덕면의 한 도로에서 눈길 4중 추돌사고가 났다. 오후 1시 13분께 서귀포시 안덕면의 한 도로에서 눈길 4중 추돌사고가 발생했다.





