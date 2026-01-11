◇ 승진
▲ 상무 김성규
◇ 전보
▲ 편집국 지역사회부(고양) 겸 파주 부국장 김환기
[인사]경인일보
2026년 01월 11일(일)
