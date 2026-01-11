동의대 정석찬 인공지능그랜드ICT연구센터장, 과기부장관 표창

디지털 융합혁신 인재양성, ICT산업 발전 공로

동의대학교 인공지능그랜드ICT연구센터 정석찬 센터장이 디지털 융합혁신 인재양성 및 ICT 산업 발전 공로로 과기부장관 표창을 받았다.

정석찬 센터장은 지역 산업 수요를 반영한 교육·연구 환경을 조성해 지역 인공지능 혁신을 이끌 실무형 인재를 양성하고 AI 융복합 기술개발과 산학협력을 통해 국가 정보통신기술 산업 발전과 동남권 지역 경제 활성화에 기여한 점을 평가받아 수상자로 선정됐다.

그는 부산시의 인공지능 정책 수립과 국가 차원의 AI 전략 논의에도 참여하며 지역과 국가를 연결하는 가교 역할을 수행했다.

또 인공지능그랜드ICT연구센터는 2단계(2022~2025) 사업을 통해 SCI 논문 76편, 비SCI 논문 101편, 특허 출원 108건과 특허등록 38건의 지식재산권 성과를 창출했다. 총 36건의 기술이전을 통해 6억4500만원의 기술이전 실적과 사업화 매출 24억5000만원, 산업체 연구비 21억원 등 연구성과의 산업 현장 확산에도 기여했다.

정석찬 센터장은 IT Innovation 대상 지식경제부장관상(2008), 제4회 부산사랑 우수인재상(2010), SW산업 발전 유공 홍조근정훈장(2019), 정보통신 발전 유공 부산광역시장 표창(2018), 디지털 인재양성 유공 부산광역시장 표창(2022), 부산시 연구개발 우수성과 연구자 부산광역시장 표창(2024) 등을 수상했다. 인공지능그랜드ICT연구센터도 디지털 인재양성 공로로 부산광역시장 표창을 2022년과 2025년에 수상했다.

정 센터장은 "부산시의 AI 전략 방향에 발맞춰 AX 해양, AI 제조·로봇, 에이지테크의 3대 핵심 분야를 중심으로 산학 공동 연구를 확대할 계획"이라며 "AI와 디지털융합 인재양성을 통해 지역과 국가의 미래 경쟁력 강화에 기여하겠다"고 힘줬다.

인공지능그랜드ICT연구센터는 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원(IITP)의 '지역지능화혁신인재양성사업'의 지원으로 수행되고 있다.





