'해방 이후 첫 여성 통사' 최숙경 이화여대 교수 별세

해방 이후에 나온 최초의 여성 통사를 집필한 최숙경 이화여대 사회교육과 명예교수가 지난 9일 오후 10시께 세상을 떠났다고 유족이 11일 전했다. 향년 91세.

최숙경 이화여대 사회교육과 명예교수. 연합뉴스

고인은 1935년 2월 서울에서 태어났고 경기여고, 이화여대 사범대 사회생활학과와 동 대학원 한국고고학과를 졸업했다.

1960∼2006년 이화여대 교수로 강단에 섰다. 1975년 이화여대 한국여성사연구소장, 1983∼1995년 박물관장, 1989∼1995년 이화역사자료실장, 1992년 서울시 문화재위원, 1999∼2003년 문화재위원회 위원장을 역임했다.

1972년 당시 이대 교수였던 하현강(1935∼2013) 연세대 사학과 교수와 함께 '한국여성사'(전 3권)를 펴냈다. 한국여성사는 한국 역사 전반에 걸친 여성의 삶을 체계적으로 정리한 최초의 방대한 결과물로 여성학 연구의 필수 문헌이 됐다.1권은 선사사회부터 조선왕조 개화기까지를 다뤘는데 고려 이전은 고인이 썼고, 2부 조선시대는 하현강 교수가 담당했다.

고인은 1994년 '이화 100년사'를 펴낼 때도 주도적인 역할을 했다. 이밖에 '우리나라 석기시대 이야기'(1963), '프라이:한국 여성 고등교육의 개척자'(2013) 등의 저서를 남겼다. 문화교육부장관 표창, 황조근정훈장을 받았다.

유족은 1남2녀(박소영<미국 라이스대학 음대교수>·박소정·박형준<삼성디스플레이 부장>)와 사위 임하진(재미 의사)씨, 며느리 강하원(삼성E&A 수석변호사)씨 등이 있다. 빈소는 서울성모병원 장례식장 21호실, 발인 13일 오전 9시, 장지 천안공원묘원.





