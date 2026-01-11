"트럼프, 이란 군사타격 선택지 보고받아"…개입 가능성 구체화

도널드 트럼프 미국 대통령이 반정부시위에서 발생한 유혈사태에 책임을 물어 이란에 대한 군사작전을 고심하는 것으로 전해졌다.

미국 뉴욕타임스(NYT)는 10일(현지시간) 복수의 당국자를 인용해 트럼프 대통령이 이란에서 단행할 다수 새로운 군사타격 선택지를 최근 며칠 동안 보고받았다고 보도했다.

이 당국자들은 트럼프 대통령이 아직 최종 결정을 내리지 않았다고 전했지만 트럼프 대통령이 이란 체제의 시위 억압에 대응해 타격을 승인하는 방안을 진지하게 고민하고 있다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 트루스소셜을 통해 "이란은 아마도 그 어느 때보다 자유를 목전에 두고 있다"며 "미국은 도울 준비가 돼 있다"고 말했다.

미국 월스트리트저널(WSJ)도 이날 당국자들을 인용해 미국 정부가 트럼프 대통령의 위협을 실제 행동으로 이행해야 하게 될 경우에 대비해 이란 공격 방안을 두고 예비적 단계의 논의를 진행해왔다고 보도했다.

미군 고위 관계자는 NYT에 해당 지역의 사령관들이 진지를 강화하고 이란의 보복 공격 가능성에 방어 태세를 갖추기 위해 시간을 좀 더 필요로 할 것이라고 했다.

트럼프 행정부는 지난해 6월에도 이스라엘과 이란 간 무력 충돌이 격화하자 이란에 군사력을 사용했다. 당시 트럼프 대통령은 이란을 여러 차례 구두로 압박한 끝에 이란 포르도, 나탄즈, 이스파한 등 3곳의 핵시설을 기습적으로 동시 타격했다.

미국에 기반한 인권운동가통신(HRANA)은 9일을 기준 이란 반정부 시위대 50명을 포함해 총 65명이 사망했다고 밝혔다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



