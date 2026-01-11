함평군, 지역 청년 행정 실무경험 제공 '청년인턴제' 실시

전남 함평군청 전경. AD 원본보기 아이콘

전남 함평군은 지역 청년을 대상으로 '청년인턴제' 사업을 시행한다고 12일 밝혔다.

군은 다음 달 6일까지 미취업 사회 초년생을 대상으로 실무 역량 강화를 위한 청년인턴제 사업 참여자를 모집한다.

'청년인턴제'는 취업을 준비하는 청년에게 행정 실무 경험의 기회를 제공하고 사회 진출에 필요한 경력을 지원하는 사업이다.

모집인원은 1명으로 함평군에 거주하는 만 19~49세 미취업 청년은 누구나 지원할 수 있다.

참여를 희망하는 청년은 신청에 필요한 서류를 구비해 함평군청 인구경제과(청년지원팀)에 제출하면 된다.

군은 서류 심사 후 면접을 통해 최종 1명을 선발해 오는 3월부터 12월까지 최장 10개월 동안 군 소속기관에 청년인턴으로 배치할 계획이다.

선발된 청년인턴은 ▲정책(사업) 홍보 ▲프로그램 기획 ▲행정업무 보조 업무 등을 하게 된다.

군 관계자는 "청년인턴제는 청년들의 취업 역량을 높이는 동시에 행정과 청년 사이의 간극을 줄이는 계기가 될 것으로 기대한다"며 "지역 청년들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>