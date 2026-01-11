▲ 김순남(향년 93세)씨 별세, 김주형(법률사무소 하우림 변호사)씨 모친상, 오인숙씨 시모상, 김민석(울산대 의대 근무)씨 조모상 = 11일 오전 1시48분, 서울아산병원 장례식장 1호실, 발인 13일 오전 5시20분, 장지 국립대전현충원.
[부고]김주형(법률사무소 하우림 변호사)씨 모친상
2026년 01월 11일(일)
▲ 김순남(향년 93세)씨 별세, 김주형(법률사무소 하우림 변호사)씨 모친상, 오인숙씨 시모상, 김민석(울산대 의대 근무)씨 조모상 = 11일 오전 1시48분, 서울아산병원 장례식장 1호실, 발인 13일 오전 5시20분, 장지 국립대전현충원.
