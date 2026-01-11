이란 반정부 시위 강경 진압에 100명 넘게 사망

이란 정부 "시위 참여·협조시 사형"

이란 정부가 2주째 이어지는 반정부 시위를 강경 진압하는 과정에서 100명 넘게 사망한 것으로 파악됐다.

10일(현지시간) AP통신 등 주요 외신은 미국 인권단체 인권운동가통신(HRANA)을 인용해 지난달 28일 시작된 이란 반정부 시위 이후 이날 기준 최소 116명이 사망했다고 전했다. 전날 65명 대비 크게 늘어난 것이다. 다만 사망자 중 시위대가 정확히 몇 명인지는 알려지지 않았다.

HRANA는 시위로 인해 구금된 사람은 2600명이 넘는다고 전했다. 지난 8일부터 이란 내 국제전화와 인터넷이 차단되면서 내부 시위 상황을 파악하기가 더 어려워졌으나, 시위가 점점 더 격화하는 모양새다.

CNN방송은 시위 현장에서 보안군의 유혈 진압으로 사망자가 나오고 있다는 주민들의 전언을 보도했다. 병원에서는 시신들이 서로 겹쳐 쌓여 있는 모습도 목격된 것으로 전해졌다.

그러나 이란 국영 TV는 시위대 사망자는 언급하지 않은 채 보안군 중 사망자가 발생했다고만 보도하고 있다. 시위가 수도 테헤란과 북동부 마슈하드에서 이어졌다며, 보안군을 향해 총을 쏘는 것으로 추정되는 시위대 모습을 반복 방송했다.

이란 당국은 시위에 가담하면 누구든 사형에 처한다며 강경 진압을 이어가고 있다. 모하마드 모바헤디아자드 이란 검찰총장은 이날 국영 TV에 발표한 성명에서 "시위에 참여하면 누구든 신의 적으로 간주할 것"이라며 "이는 사형에 해당하는 혐의"라고 밝혔다. 또한 시위대를 도운 사람들도 같은 혐의를 받을 것이라고 경고했다.

이민우 기자



