부산시, 라스베이거스 'CES'서 역대급 재미봤다

통합부산관, 투자유치·수출계약 희소식



참가기업, AI·반도체·스마트항만 '두각'



상담 443건, 2867만 달러 계약 추진

부산시가 미국 라스베이거스에서 역대급 투자유치와 수출 계약고를 올리는 '쏠쏠한' 재미를 봤다.

부산시는 세계 최대 전자제품 박람회 'CES 2026'에 참가해 지역 기업의 글로벌 시장 진출과 투자 연계에서 가시적인 성과를 거뒀다고 11일 알렸다.

지난 1월 6일부터 9일까지 미국 라스베이거스에서 열린 'CES 2026'에 참가한 부산시는 통합부산관 운영을 통해 모두 443건의 수출 상담과 2867만 달러 규모의 계약 추진 실적을 기록했다. 1년 이내 계약 성사가 예상되는 금액으로 글로벌 투자사와 해외 바이어를 대상으로 한 일대일 비즈니스 미팅도 65건 진행됐다.

박형준 부산시장은 행사 기간 현대차그룹 전시관을 찾아 서비스 로봇과 인공지능(AI) 기반 미래 모빌리티 기술을 살펴보고 부산이 육성 중인 로봇산업과의 협력 및 실증 연계 가능성을 점검했다. 부산시는 항만과 물류, 도시 기반시설 등 다양한 실증 환경을 강점으로 삼아 글로벌 기업과 연계한 로봇·AI 융합 기술 실증과 사업화를 추진할 계획이다.

이번 CES에서 부산 기업들은 인공지능(AI), 반도체, 스마트 항만 등 시가 중점 육성 중인 첨단전략산업 분야 기술을 집중적으로 선보이며 해외 바이어의 관심을 받았다. 제품 전시에 그치지 않고 투자 유치, 기술검증(PoC), 공동 개발, 수출 상담 등으로 이어지며 상담의 전문성과 계약 가능성도 높아졌다는 평가다.

참가 기업별로는 오투랩이 글로벌 투자사 2곳과 약 10억원 규모의 투자 협의를 진행 중이며 한국엘에프피는 글로벌 투자사 코인베스트와 300만 달러 규모의 투자 협약을 체결했다. 타이거에이아이는 미국 핏인모션과 미주 진출을 위한 기술검증과 공동 개발 협약을 맺었고 씨아이티는 글로벌 액셀러레이터와 투자 및 사업 확장을 논의하고 있다.

더블오는 메모리 반도체 데이터 분석·복구 기술을 활용한 고성능 SSD 포렌식 설루션을 선보이며 수출 상담을 진행했다. 부산시와 한국로봇융합연구원 지원으로 부산역에 구축된 AI 기반 실시간 이미지 촬영 로봇 '젠시 스튜디오'는 CES 최고혁신상 수상에 이어 현장에서도 글로벌 콘텐츠 업계의 관심을 받았다. 그래미 어워드 공식 포토라인 참여 가능성이 논의됐고 일본 AI 모델 기업과는 기술검증에 합의했다.

조선·해양 분야에서도 성과가 이어졌다. 지난해 'CES 2025'에 참가해 글로벌 해운사 CMA CGM과 협력 관계를 구축한 맵시는 이번 CES에서 CMA CGM이 보유한 약 600척 선박을 대상으로 항해 시스템 도입 가능성을 논의하며 상용화 검증 단계에 들어갔다. 북극항로 개척 등 기후·해양 환경 변화에 대응한 선박 운영 효율화와 안전관리 기술 측면에서 의미 있는 협력으로 평가된다.

박형준 시장은 "이번 CES는 부산 기업의 기술력과 성장 가능성을 글로벌 시장에 각인시킨 계기"라며 "해외 바이어와 투자자와의 협력이 실제 투자와 수출, 사업화로 이어질 수 있도록 후속 지원을 강화하겠다"고 힘줬다.





