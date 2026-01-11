본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

광주·전남 행정통합 토론회, 필요성엔 공감·방식엔 이견

호남취재본부 송보현기자

입력2026.01.11 12:46

시계아이콘00분 52초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

11일 시민대토론회서 통합 필요성엔 공감대
주민 의견 수렴 방식 놓고 우려도 제기

광주·전남 행정통합을 둘러싸고 큰 틀에서는 공감대가 형성돼 있지만, 정치권 주도로 빠르게 진행되는 현재 추진 방식에 대해서는 절차적 정당성과 향후 갈등 가능성을 우려하는 목소리도 나왔다.


가칭 광주·전남통합추진포럼(준)은 11일 오전 전남대학교 컨벤션홀에서 광주·전남 행정통합 시민대토론회를 열었다. 기조 발제자로 나선 이정록 전남대 지리학과 명예교수는 "광주시장과 전남지사가 추동하는 행정통합 논의가 민주적이라고 보긴 어렵다"고 말했다.

지난 9일 청와대에서 열린 이재명 대통령 주재 오찬 간담회에서 광주·전남 행정통합 관련 논의 뒤 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 광주시 제공

지난 9일 청와대에서 열린 이재명 대통령 주재 오찬 간담회에서 광주·전남 행정통합 관련 논의 뒤 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 광주시 제공

AD
원본보기 아이콘

다만 이 교수는 "그럼에도 광주와 전남의 행정통합은 지역의 생존 전략이자 대의라는 점에서 이번 기회에 반드시 성사돼야 한다는 입장"이라며 "속도전에 가깝게 일사천리로 진행될 경우 예상치 못한 변수로 좌초될 수 있다는 점도 명심할 필요가 있다"고 강조했다.

이날 토론에는 학계와 연구기관, 시민사회단체, 언론계 인사 등 11명이 참석했다. 토론에서는 행정통합에 공감하면서도 추진 방식에 대한 우려가 함께 제기됐다. 참석자들은 현재 논의가 주민에게 충분히 설명되지 않고 있다고 지적하며, 절차적 정당성을 건너뛴 속도전은 갈등을 키울 수 있다고 말했다. 통합 논의가 정치적 선언에 그쳐서는 안 되며, 시민 숙의와 의견 수렴이 선행돼야 한다는 목소리도 나왔다.


최영태 전남대 명예교수는 "총론적으로는 적극 찬성하지만 최소한의 절차는 필요하다"며 "갈등이 발생할 경우 책임 문제가 뒤따를 수 있는 만큼 주민투표가 필요하다"고 주장했다. 토론자들은 통합 명칭의 명확성, 특례 조항의 구체화, 지역 발전에 대한 분명한 비전이 특별법에 담겨야 한다는 의견도 제시했다.


이날 이병훈 호남발전특별위원장은 "통합은 생존의 문제이며 지금이 아니면 어렵다"며 "자리보다 중요한 것은 통합이 지역에 미칠 영향"이라고 말했다.

더불어민주당 민형배 의원은 "절차적 정당성을 지나치게 강조하면 통합이 어려워질 수 있다"며 "지금은 속도전에 나설 시점"이라고 밝혔다.


국회 행정안전위원장인 신정훈 의원은 "광주·전남 통합은 30년 넘게 함께 고민해 온 사안"이라며 "이번 기회를 살려 국회에서도 역할을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한때 부자나라였는데…130060.2% 치솟은 물가, 빈곤국 된 이 나라 한때 부자나라였는데…130060.2% 치솟은 물가, 빈... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

北선물 풍산개 곰이 있는 곳…'판다 오나?' 광주시 우치동물원 점검

'두쫀쿠'가 뭐라고…영하 8도에 베이커리 줄 세운 어린이집

만화책 한 권이 219억원…니컬러스 케이지가 소유했던 '이것'

폭설도 막지 못한 화천산천어축제, 밤샘 제설로 ‘100% 정상 운영’

"2000원 라면 많아지는 이유"…프리미엄 시대 라면값도 상승중

제네시스, 10년 새 美판매량 12배 증가…닛산 인피니티도 제쳐

美 가전 매장 '베스트바이'에 가다…현지 공략한 삼성 "가성비보단 신뢰"

새로운 이슈 보기