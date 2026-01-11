'위약금 면제' KT서 21만명 이탈…SKT 때보다 많아

10일 이탈자 중 SKT로 가장 많이 넘어가

KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 52,000 전일대비 500 등락률 +0.97% 거래량 265,078 전일가 51,500 2026.01.09 15:30 기준 관련기사 "위약금 없이 번호이동" KT 이탈 가입자 15만명 넘어서악재 소화하는 KT, 올해 저평가 해소 전망[클릭 e종목]KT, 로밍 데이터 최대 6GB 추가 제공 프로모션 전 종목 시세 보기 close 의 위약금 면제 조치 기간 다른 통신사로 옮겨간 가입자가 21만6000여명으로 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 53,000 전일대비 200 등락률 +0.38% 거래량 445,753 전일가 52,800 2026.01.09 15:30 기준 관련기사 SKT "초거대 AI 모델 공개 호평…나흘만에 8800건 다운로드"[AI시대, 일자리가 바뀐다]"김부장 아닌 김사장부터"…AI 특훈 나선 기업들 [독자AI발표]5000억 파라미터로 구현한 '실무형 AI'…SKT A.X K1 공개 전 종목 시세 보기 close 면제 기간 당시 규모를 웃돌았다.

11일 통신업계에 따르면 KT 위약금 면제가 시작된 지난달 31일부터 이달 10일까지 KT에서 빠져나간 가입자 수는 21만6203명으로 집계됐다.

지난해 7월 SK텔레콤이 열흘 간 위약금 면제를 시행할 당시 이동한 가입자 규모 16만6000여명을 훌쩍 웃도는 규모다.

토요일인 전날 통신사 이동에 나선 이용자들이 늘며 일일 기준 KT 이탈 가입자 수는 처음으로 3만명을 넘어선 3만3305명을 기록했다.

10일 하루 총 번호 이동 수는 6만3651건이다. KT 이탈자 가운데 2만2193명이 SK텔레콤으로, 8077명이 LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 14,350 전일대비 10 등락률 -0.07% 거래량 673,373 전일가 14,360 2026.01.09 15:30 기준 관련기사 [신년사]홍범식 LGU+ 사장 "신뢰 바탕으로 함께 성장…성과 이어질 것"LG유플러스, 임원 참여 사회공헌 기금 3.5억원 넘겨5G 서비스 안정성 SKT-LG유플-KT 순…속도는 KT-SKT-LG유플 전 종목 시세 보기 close 로 넘어갔다. 알뜰폰으로 간 가입자 수는 3035명이다.

KT 위약금 면제는 오는 13일까지인 만큼 영업일 기준 이틀 동안 막판 이탈 수요가 몰릴 것으로 전망된다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



