'위약금 면제' KT서 21만명 이탈…SKT 때보다 많아

이민우기자

입력2026.01.11 11:42

10일 이탈자 중 SKT로 가장 많이 넘어가

KT 의 위약금 면제 조치 기간 다른 통신사로 옮겨간 가입자가 21만6000여명으로 SK텔레콤 면제 기간 당시 규모를 웃돌았다.


11일 통신업계에 따르면 KT 위약금 면제가 시작된 지난달 31일부터 이달 10일까지 KT에서 빠져나간 가입자 수는 21만6203명으로 집계됐다.

지난해 7월 SK텔레콤이 열흘 간 위약금 면제를 시행할 당시 이동한 가입자 규모 16만6000여명을 훌쩍 웃도는 규모다.


토요일인 전날 통신사 이동에 나선 이용자들이 늘며 일일 기준 KT 이탈 가입자 수는 처음으로 3만명을 넘어선 3만3305명을 기록했다.


10일 하루 총 번호 이동 수는 6만3651건이다. KT 이탈자 가운데 2만2193명이 SK텔레콤으로, 8077명이 LG유플러스 로 넘어갔다. 알뜰폰으로 간 가입자 수는 3035명이다.

KT 위약금 면제는 오는 13일까지인 만큼 영업일 기준 이틀 동안 막판 이탈 수요가 몰릴 것으로 전망된다.

연합뉴스

연합뉴스

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

