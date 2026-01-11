'두쫀쿠'가 뭐라고…영하 8도에 아이들 "하나, 둘" 구호 외치며 줄 세워

온라인 커뮤니티 '목격담' 논란



최근 국내에서 '두바이 쫀득 쿠키' 열풍이 이어지는 가운데, 경기도 성남의 한 빵집 앞에서 어린아이들이 추운 날씨 속에서 장시간 줄을 서 있었다는 목격담이 나왔다.

지난 8일 한 온라인 커뮤니티에는 "두바이 쫀득 쿠키가 뭐라고, 어린이집 만행 너무 화나요"라는 제목의 글이 게시됐다. 글쓴이 A씨는 이날 오전 10시께 두바이 쫀득 쿠키를 사기 위해 해당 베이커리를 찾았다가 당황스러운 장면을 목격했다고 전했다.

정자동 유명 베이커리 앞에서 기다리는 아이들. 온라인 커뮤니티 갈무리 AD 원본보기 아이콘

오픈 시간보다 일찍 도착해 줄을 서 있던 중, 어린이집 교사로 보이는 여성과 함께 4세 정도의 원생 8명이 영하의 날씨에도 불구하고 매장 앞에 줄을 서려 하는 모습을 본 것이다.

첫 번째로 줄을 서 있었던 A씨는 오전 11시에 가게가 문을 열어 쿠키를 사서 나오는 시간까지 1시간가량 아이들이 추위에 기다리는 모습을 봤다고 했다. A씨는 "처음에는 동네 어린이집에서 산책을 나온 것으로 생각했지만, 시간이 지나도 아이들이 자리를 떠나지 않으면서 상황이 이상하다고 느꼈다"고 했다.

가게 오픈을 기다리면서 아이들은 잠깐 근처 골목으로 이동했지만, A씨가 줄을 선 지 40분 정도 지나서 뒤를 돌아보니 아이들은 맨바닥에 둥글게 앉아 있었다며 사진을 공개했다.

A씨는 "계산을 마치고 10분 정도 지나 다시 나왔는데도 아이들은 여전히 같은 교사와 함께 줄을 서 있었다"며 "그 순간 다시 한번 화가 났다. 이 추운 날에 이건 아니지 않느냐"고 따졌다.

이에 교사는 "소금빵을 가끔 간식으로 준다. 평소에도 1시간씩 산책을 나온다"고 해명하자 A씨는 "그건 날씨 좋을 때 이야기지, 이렇게 추운 날은 아니지 않느냐"고 재차 지적하자, 그제야 교사는 아이들에게 알겠다며 자리를 정리하려 한 것으로 전해지고 있다.

이날 분당 정자동의 최저기온은 영하 8도였다.

아이들이 춥다고 하자 교사는 "하나, 둘" 구호를 외치며 몸을 움직이게 하고 있었다고 A씨는 주장했다.

해당 사연이 공개된 뒤 온라인에서는 비판이 이어졌다. 누리꾼들은 "영하 8도면 어른도 힘든데" "애들이 먹고 싶다고 해서 나왔더라도 저건 아니라고 본다"고 지적했다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>