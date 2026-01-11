<전보>

◆ 부장

▲UIUX부 강화선 ▲자금결제부 고규연 ▲퇴직연금사업부 권현주 ▲자금부 김기현 ▲AI데이터전략부 김민수 ▲손님관리부 김정원 ▲나라사랑사업부 김진영 ▲IT복합개발부 김창수 ▲리빙트러스트컨설팅부 김태희 ▲중앙영업추진지원부 김학현 ▲직원행복부 김형경 ▲투자상품부 문경아 ▲신탁부 문재규 ▲ICT리빌드부 박도영 ▲정보보호부 박세륜 ▲포용금융상품부 박용호 ▲하나더넥스트전략부 박은주 ▲외환파생상품영업부 박지훈 ▲경영기획부 박찬민 ▲인재개발부 박헌 ▲여신기획부 방두성 ▲신용리스크관리부 성제기 ▲소비자보호전략부 손권석 ▲인사부 손두현 ▲준법지원부 송창민 ▲퇴직연금상품부 우요한 ▲IT금융개발부 유영균 ▲신사업추진부 이병용 ▲디지털전략사업부 이우섭 ▲자금시장운용부 이종호 ▲PB사업부 장영희 ▲부동산금융부 전도훈 ▲경영지원실 전승일 ▲디지털금융부 차연정 ▲ESG금융부 한승우 ▲퇴직연금관리부 홍태성

◆ 지점장

▲망우동 강경문 ▲안산금융센터 강정훈 ▲송촌중앙 강필서 ▲신길동 고광재 ▲청량리금융센터 고금란 ▲남대문 고민수 ▲대전 고병선 ▲강남역 고성호 ▲익산공단 고영안 ▲통영 고정우 ▲공덕역 고종선 ▲성서공단 공병훈 ▲하단금융센터 곽동수 ▲돈암금융센터 권동호 ▲숭의동 권명주 ▲가락금융센터 권은석 ▲목동남 권준영 ▲은평뉴타운 권지영 ▲노원역금융센터 권혜선 ▲쌍용동 금인철 ▲동울산 금호석 ▲종로금융센터 김경훈 ▲의정부금융센터 김광식 ▲공릉동 김귀호 ▲구로디지털금융센터 김기호 ▲사상 김길형 ▲신제주 김남구 ▲양재동 김남진 ▲진천동 김대석 ▲법조타운 김도균 ▲해운대 김도운 ▲압구정금융센터 김록희 ▲도곡금융센터 김명희 ▲교대역금융센터 김미경 ▲초량 김미란 ▲구서동 김미옥 ▲김해중앙 김민경 ▲부평대로 김민구 ▲대연동 김민정 ▲제주금융센터 김민희 ▲용전동 김석봉 ▲신방동 김선영 ▲안성금융센터 김성상 ▲연신내역금융센터 김성훈 ▲골프존조이마루 김수왕 ▲미아금융센터 김순미 ▲창동역 김연주 ▲판교역 김영규 ▲수지동천 김영록 ▲안동 김영일 ▲다대동 김용찬 ▲방화동 김윤범 ▲청라금융센터 김인철 ▲경주금융센터 김재익 ▲수서역 김재정 ▲송파헬리오시티 김정기 ▲검단신도시 김정섭 ▲현대모터금융센터 김제형 ▲구미 김종식 ▲역삼중앙 김주현 ▲정관 김지헌 ▲하계역 김지훈 ▲반포금융센터 김진 ▲서초로 김진국 ▲화곡역 김진희 ▲달성 김태우 ▲언주역 김태호 ▲마두역금융센터 김택중 ▲동탄금융센터 김현승 ▲덕천동 김혜정 ▲풍암동 나정언 ▲예산 나종욱 ▲상공회의소 남형식 ▲남서울 노경환 ▲압구정PB센터 노미강 ▲천안두정금융센터 노미성 ▲원주금융센터 노정호 ▲오창금융센터 류금식 ▲신중동역 문경숙 ▲양재중앙 문석준 ▲북울산 문영훈 ▲잠실새내역금융센터 민오임 ▲대전영업부 민창현 ▲동성로 박경희 ▲서대문역 박근보 ▲사직동 박미정 ▲행당역 박석희 ▲시화공단 박성진 ▲논현역금융센터 박영선 ▲평촌범계역 박용성 ▲여수 박유현 ▲잠원역 박재금 ▲한남동금융센터 박재형 ▲개포동 박정희 ▲청주 박종명 ▲구영 박주홍 ▲위례신도시 박진성 ▲송파중앙 박진영 ▲안산 박진홍 ▲서면 박진희 ▲울산금융센터 박창용 ▲수지금융센터 박현주 ▲신마산 박현주 ▲호계동 박형동 ▲구로 배기환 ▲서초동 배도진 ▲성남기업센터 백대준 ▲천안공단금융센터 백종돈 ▲용산PB센터 서민경 ▲가스공사 서정희 ▲거여동 성정현 ▲전주금융센터 소차섭 ▲독산동 손한나 ▲부천도당금융센터 송종관 ▲중계동 송현희 ▲목동금융센터 송혜영 ▲창원 신영욱 ▲무역센터 신우식 ▲판교금융센터 신진경 ▲문정법조타운 심우승 ▲Club1한남PB센터 심혜진 ▲신촌 안기태 ▲방배기업센터 안상철 ▲충남대 안상희 ▲학동 안윤하 ▲서천 안호림 ▲안국동 양성환 ▲별내신도시 양성훈 ▲역삼역금융센터 양우주 ▲63빌딩 오선향 ▲미사역 오세양 ▲안양금융센터 오세원 ▲검단금융센터 오유석 ▲풍납동 오현종 ▲과천금융센터 옥동구 ▲전민동 우미현 ▲부평 우승범 ▲서여의도금융센터 유상원 ▲영등포금융센터 유인수 ▲평택고덕금융센터 윤순경 ▲기흥금융센터 윤우성 ▲구월동 윤혜영 ▲율량동 이경희 ▲문래역 이규현 ▲강남구청역 이근혁 ▲화정역 이남신 ▲울산중앙 이대경 ▲여의도금융센터 이동배 ▲영업1부 이명석 ▲일산백마 이명주 ▲봉선동 이미숙 ▲대구혁신도시 이민수 ▲대치중앙 이상민 ▲시흥 이성욱 ▲장산역 이영 ▲아차산역 이영수 ▲해운대동백 이영주 ▲상암DMC금융센터 이용준 ▲올림픽선수촌PB센터 이월종 ▲수내역금융센터 이윤정 ▲순천신대 이은주 ▲아산금융센터 이은준 ▲석계역 이재섭 ▲조치원 이재용 ▲신사역 이재홍 ▲구미동 이정석 ▲송도금융센터 이정은 ▲흑석뉴타운 이종필 ▲강동중앙 이주리 ▲고덕역 이지선 ▲신당역 이지연 ▲녹산공단 이징호 ▲대구기업센터 이창근 ▲포항양덕 이채복 ▲갈마동 이현호 ▲김포 이형교 ▲서초금융센터 이홍준 ▲합정역금융센터 이희곤 ▲대전역전 임종배 ▲부산연산금융센터 임현우 ▲도마동 장기훈 ▲도안 장남옥 ▲용인동백 장미선 ▲남악 장미혜 ▲면목금융센터 장수연 ▲수지성복 장인혜 ▲강남 장재훈 ▲월곡동 장종숙 ▲수원금융센터 장중현 ▲동래 장필식 ▲양정동 전무석 ▲마포 전영대 ▲노은 전진영 ▲동천동 정광택 ▲야탑역금융센터 정민구 ▲성수역 정신조 ▲경산공단금융센터 정영일 ▲명동금융센터 정응섭 ▲경기광주금융센터 정진규 ▲마석 정철우 ▲선릉역 정태성 ▲용인구성 조성효 ▲부천상동역 조영화 ▲용문역 조영환 ▲구리금융센터 조장원 ▲논산 겸 논산지원 조정우 ▲학여울역 조한창 ▲천안중앙 조훈경 ▲신목동 차희정 ▲태평동 최규창 ▲방배서래 최남순 ▲휘경금융센터 최민기 ▲당산금융센터 최승남 ▲남동기업센터 최영수 ▲노량진 최용훈 ▲광화문역 최우섭 ▲화성병점 최인선 ▲관저동 최장희 ▲고덕비즈밸리금융센터 최정선 ▲둔산금융센터 최정수 ▲포항금융센터 최효진 ▲도곡렉슬 하영미 ▲서초슈퍼빌 하유진 ▲정릉 하지현 ▲대동 한정애 ▲테헤란로 허수임 ▲충주금융센터 허진 ▲수원 홍민덕 ▲공덕동 홍종철 ▲군자역금융센터 홍해남 ▲왕십리 황순양 ▲강남금융센터 황현 ▲목동중앙 황현주

◆ PB센터장

▲롯데월드타워골드클럽 박운정 ▲서압구정골드클럽 오정화 ▲법조타운골드클럽 최유정

◆ 부지점장

▲대전금융센터 RM 겸 김근희 ▲영업부 김상미 ▲동래 김주연 ▲포항금융센터 김주연 ▲선릉역 박원미 ▲하남공단금융센터 박희연 ▲화정역 서현정 ▲범어역금융센터 신유정 ▲울산 이미경 ▲과천금융센터 이정은 ▲현대모터금융센터 이중재 ▲안양금융센터 임채원 ▲마산금융센터 RM 겸 정태훈 ▲서린 조영기 ▲광장동 천용진 ▲대전영업부 최은미 ▲골프존조이마루 최희선 ▲둔촌역 한지영 ▲가오동 황하정

◆ RM

▲강남역금융센터 강민주 ▲수원금융센터 강성욱 ▲트윈타워 강정식 ▲기관사업부 김대학 ▲울산금융센터 김대현 ▲동탄금융센터 김영선 ▲삼성중앙역 김영훈 ▲포항금융센터 김재봉 ▲마두역금융센터 김정섭 ▲역삼역금융센터 김지훈 ▲마포역금융센터 김진욱 ▲양산 김효빈 ▲녹산공단 남승민 ▲구미 류순열 ▲서초 민병조 ▲시화금융센터 박수일 ▲경주금융센터 박정환 ▲주엽역금융센터 박지연 ▲프로젝트금융부 박진수 ▲광주 배성한 ▲대전금융센터 부형원 ▲서초금융센터 서정민 ▲평택금융센터 서호현 ▲영남영업추진지원부 성현오 ▲분당금융센터 소병구 ▲강서금융센터 양영승 ▲서린 양우석 ▲롯데월드타워금융센터 오지석 ▲천안중앙 윤상근 ▲기관사업부 이성민 ▲남동기업센터 이용택 ▲검단금융센터 이정임 ▲인천 이정훈 ▲LS용산타워 이주호 ▲신사동 이지영 ▲대구3공단금융센터 이직 ▲대전영업부 이충선 ▲신설동금융센터 이현규 ▲김해 이형선 ▲평촌역금융센터 이호주 ▲용인 임대현 ▲음성금융센터 임민호 ▲유성금융센터 임재억 ▲SK센터 임태형 ▲공덕동 장덕진 ▲영업2부 장창규 ▲주안공단 장희성 ▲여의도금융센터 전상인 ▲당산금융센터 주정돈 ▲구로디지털금융센터 진형곤 ▲수원 최근화 ▲과천금융센터 최윤서 ▲종로금융센터 한은경 ▲대구성서금융센터 홍석표 ▲삼성역 황경진 ▲대구중앙금융센터 황성찬

◆ Gold PB

▲아시아선수촌PB센터 권성정 ▲방배서래골드클럽 김선경 ▲영업1부PB센터 김소영 ▲용산PB센터 김승현 ▲영업1부PB센터 김채은 ▲압구정PB센터 김홍중 ▲목동골드클럽 박경미 ▲Club1한남PB센터 박은경 ▲Club1PB센터 박효성 ▲강남파이낸스PB센터 서원용 ▲영업1부PB센터 신경민 ▲법조타운골드클럽 이선 ▲분당PB센터 이소영 ▲평창동PB센터 이윤미 ▲평창동PB센터 이정현 ▲Club1PB센터 이희윤 ▲아시아선수촌PB센터 임현아 ▲Club1도곡PB센터 장윤서 ▲대치동골드클럽 정재정 ▲여의도PB센터 차은영 ▲압구정PB센터 최윤정

◆ 해외법인장

▲하나로스엔젤레스파이낸셜 강석우 ▲멕시코하나은행 겸 멕시코시티사무소장 김민수

◆ 해외지점장

▲싱가포르 박영민 ▲홍콩 유귀현





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>