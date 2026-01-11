본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

금융

[인사] 하나은행

권재희기자

입력2026.01.11 10:18

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

<전보>


◆ 부장

▲UIUX부 강화선 ▲자금결제부 고규연 ▲퇴직연금사업부 권현주 ▲자금부 김기현 ▲AI데이터전략부 김민수 ▲손님관리부 김정원 ▲나라사랑사업부 김진영 ▲IT복합개발부 김창수 ▲리빙트러스트컨설팅부 김태희 ▲중앙영업추진지원부 김학현 ▲직원행복부 김형경 ▲투자상품부 문경아 ▲신탁부 문재규 ▲ICT리빌드부 박도영 ▲정보보호부 박세륜 ▲포용금융상품부 박용호 ▲하나더넥스트전략부 박은주 ▲외환파생상품영업부 박지훈 ▲경영기획부 박찬민 ▲인재개발부 박헌 ▲여신기획부 방두성 ▲신용리스크관리부 성제기 ▲소비자보호전략부 손권석 ▲인사부 손두현 ▲준법지원부 송창민 ▲퇴직연금상품부 우요한 ▲IT금융개발부 유영균 ▲신사업추진부 이병용 ▲디지털전략사업부 이우섭 ▲자금시장운용부 이종호 ▲PB사업부 장영희 ▲부동산금융부 전도훈 ▲경영지원실 전승일 ▲디지털금융부 차연정 ▲ESG금융부 한승우 ▲퇴직연금관리부 홍태성

◆ 지점장

▲망우동 강경문 ▲안산금융센터 강정훈 ▲송촌중앙 강필서 ▲신길동 고광재 ▲청량리금융센터 고금란 ▲남대문 고민수 ▲대전 고병선 ▲강남역 고성호 ▲익산공단 고영안 ▲통영 고정우 ▲공덕역 고종선 ▲성서공단 공병훈 ▲하단금융센터 곽동수 ▲돈암금융센터 권동호 ▲숭의동 권명주 ▲가락금융센터 권은석 ▲목동남 권준영 ▲은평뉴타운 권지영 ▲노원역금융센터 권혜선 ▲쌍용동 금인철 ▲동울산 금호석 ▲종로금융센터 김경훈 ▲의정부금융센터 김광식 ▲공릉동 김귀호 ▲구로디지털금융센터 김기호 ▲사상 김길형 ▲신제주 김남구 ▲양재동 김남진 ▲진천동 김대석 ▲법조타운 김도균 ▲해운대 김도운 ▲압구정금융센터 김록희 ▲도곡금융센터 김명희 ▲교대역금융센터 김미경 ▲초량 김미란 ▲구서동 김미옥 ▲김해중앙 김민경 ▲부평대로 김민구 ▲대연동 김민정 ▲제주금융센터 김민희 ▲용전동 김석봉 ▲신방동 김선영 ▲안성금융센터 김성상 ▲연신내역금융센터 김성훈 ▲골프존조이마루 김수왕 ▲미아금융센터 김순미 ▲창동역 김연주 ▲판교역 김영규 ▲수지동천 김영록 ▲안동 김영일 ▲다대동 김용찬 ▲방화동 김윤범 ▲청라금융센터 김인철 ▲경주금융센터 김재익 ▲수서역 김재정 ▲송파헬리오시티 김정기 ▲검단신도시 김정섭 ▲현대모터금융센터 김제형 ▲구미 김종식 ▲역삼중앙 김주현 ▲정관 김지헌 ▲하계역 김지훈 ▲반포금융센터 김진 ▲서초로 김진국 ▲화곡역 김진희 ▲달성 김태우 ▲언주역 김태호 ▲마두역금융센터 김택중 ▲동탄금융센터 김현승 ▲덕천동 김혜정 ▲풍암동 나정언 ▲예산 나종욱 ▲상공회의소 남형식 ▲남서울 노경환 ▲압구정PB센터 노미강 ▲천안두정금융센터 노미성 ▲원주금융센터 노정호 ▲오창금융센터 류금식 ▲신중동역 문경숙 ▲양재중앙 문석준 ▲북울산 문영훈 ▲잠실새내역금융센터 민오임 ▲대전영업부 민창현 ▲동성로 박경희 ▲서대문역 박근보 ▲사직동 박미정 ▲행당역 박석희 ▲시화공단 박성진 ▲논현역금융센터 박영선 ▲평촌범계역 박용성 ▲여수 박유현 ▲잠원역 박재금 ▲한남동금융센터 박재형 ▲개포동 박정희 ▲청주 박종명 ▲구영 박주홍 ▲위례신도시 박진성 ▲송파중앙 박진영 ▲안산 박진홍 ▲서면 박진희 ▲울산금융센터 박창용 ▲수지금융센터 박현주 ▲신마산 박현주 ▲호계동 박형동 ▲구로 배기환 ▲서초동 배도진 ▲성남기업센터 백대준 ▲천안공단금융센터 백종돈 ▲용산PB센터 서민경 ▲가스공사 서정희 ▲거여동 성정현 ▲전주금융센터 소차섭 ▲독산동 손한나 ▲부천도당금융센터 송종관 ▲중계동 송현희 ▲목동금융센터 송혜영 ▲창원 신영욱 ▲무역센터 신우식 ▲판교금융센터 신진경 ▲문정법조타운 심우승 ▲Club1한남PB센터 심혜진 ▲신촌 안기태 ▲방배기업센터 안상철 ▲충남대 안상희 ▲학동 안윤하 ▲서천 안호림 ▲안국동 양성환 ▲별내신도시 양성훈 ▲역삼역금융센터 양우주 ▲63빌딩 오선향 ▲미사역 오세양 ▲안양금융센터 오세원 ▲검단금융센터 오유석 ▲풍납동 오현종 ▲과천금융센터 옥동구 ▲전민동 우미현 ▲부평 우승범 ▲서여의도금융센터 유상원 ▲영등포금융센터 유인수 ▲평택고덕금융센터 윤순경 ▲기흥금융센터 윤우성 ▲구월동 윤혜영 ▲율량동 이경희 ▲문래역 이규현 ▲강남구청역 이근혁 ▲화정역 이남신 ▲울산중앙 이대경 ▲여의도금융센터 이동배 ▲영업1부 이명석 ▲일산백마 이명주 ▲봉선동 이미숙 ▲대구혁신도시 이민수 ▲대치중앙 이상민 ▲시흥 이성욱 ▲장산역 이영 ▲아차산역 이영수 ▲해운대동백 이영주 ▲상암DMC금융센터 이용준 ▲올림픽선수촌PB센터 이월종 ▲수내역금융센터 이윤정 ▲순천신대 이은주 ▲아산금융센터 이은준 ▲석계역 이재섭 ▲조치원 이재용 ▲신사역 이재홍 ▲구미동 이정석 ▲송도금융센터 이정은 ▲흑석뉴타운 이종필 ▲강동중앙 이주리 ▲고덕역 이지선 ▲신당역 이지연 ▲녹산공단 이징호 ▲대구기업센터 이창근 ▲포항양덕 이채복 ▲갈마동 이현호 ▲김포 이형교 ▲서초금융센터 이홍준 ▲합정역금융센터 이희곤 ▲대전역전 임종배 ▲부산연산금융센터 임현우 ▲도마동 장기훈 ▲도안 장남옥 ▲용인동백 장미선 ▲남악 장미혜 ▲면목금융센터 장수연 ▲수지성복 장인혜 ▲강남 장재훈 ▲월곡동 장종숙 ▲수원금융센터 장중현 ▲동래 장필식 ▲양정동 전무석 ▲마포 전영대 ▲노은 전진영 ▲동천동 정광택 ▲야탑역금융센터 정민구 ▲성수역 정신조 ▲경산공단금융센터 정영일 ▲명동금융센터 정응섭 ▲경기광주금융센터 정진규 ▲마석 정철우 ▲선릉역 정태성 ▲용인구성 조성효 ▲부천상동역 조영화 ▲용문역 조영환 ▲구리금융센터 조장원 ▲논산 겸 논산지원 조정우 ▲학여울역 조한창 ▲천안중앙 조훈경 ▲신목동 차희정 ▲태평동 최규창 ▲방배서래 최남순 ▲휘경금융센터 최민기 ▲당산금융센터 최승남 ▲남동기업센터 최영수 ▲노량진 최용훈 ▲광화문역 최우섭 ▲화성병점 최인선 ▲관저동 최장희 ▲고덕비즈밸리금융센터 최정선 ▲둔산금융센터 최정수 ▲포항금융센터 최효진 ▲도곡렉슬 하영미 ▲서초슈퍼빌 하유진 ▲정릉 하지현 ▲대동 한정애 ▲테헤란로 허수임 ▲충주금융센터 허진 ▲수원 홍민덕 ▲공덕동 홍종철 ▲군자역금융센터 홍해남 ▲왕십리 황순양 ▲강남금융센터 황현 ▲목동중앙 황현주


◆ PB센터장

▲롯데월드타워골드클럽 박운정 ▲서압구정골드클럽 오정화 ▲법조타운골드클럽 최유정


◆ 부지점장

▲대전금융센터 RM 겸 김근희 ▲영업부 김상미 ▲동래 김주연 ▲포항금융센터 김주연 ▲선릉역 박원미 ▲하남공단금융센터 박희연 ▲화정역 서현정 ▲범어역금융센터 신유정 ▲울산 이미경 ▲과천금융센터 이정은 ▲현대모터금융센터 이중재 ▲안양금융센터 임채원 ▲마산금융센터 RM 겸 정태훈 ▲서린 조영기 ▲광장동 천용진 ▲대전영업부 최은미 ▲골프존조이마루 최희선 ▲둔촌역 한지영 ▲가오동 황하정

◆ RM

▲강남역금융센터 강민주 ▲수원금융센터 강성욱 ▲트윈타워 강정식 ▲기관사업부 김대학 ▲울산금융센터 김대현 ▲동탄금융센터 김영선 ▲삼성중앙역 김영훈 ▲포항금융센터 김재봉 ▲마두역금융센터 김정섭 ▲역삼역금융센터 김지훈 ▲마포역금융센터 김진욱 ▲양산 김효빈 ▲녹산공단 남승민 ▲구미 류순열 ▲서초 민병조 ▲시화금융센터 박수일 ▲경주금융센터 박정환 ▲주엽역금융센터 박지연 ▲프로젝트금융부 박진수 ▲광주 배성한 ▲대전금융센터 부형원 ▲서초금융센터 서정민 ▲평택금융센터 서호현 ▲영남영업추진지원부 성현오 ▲분당금융센터 소병구 ▲강서금융센터 양영승 ▲서린 양우석 ▲롯데월드타워금융센터 오지석 ▲천안중앙 윤상근 ▲기관사업부 이성민 ▲남동기업센터 이용택 ▲검단금융센터 이정임 ▲인천 이정훈 ▲LS용산타워 이주호 ▲신사동 이지영 ▲대구3공단금융센터 이직 ▲대전영업부 이충선 ▲신설동금융센터 이현규 ▲김해 이형선 ▲평촌역금융센터 이호주 ▲용인 임대현 ▲음성금융센터 임민호 ▲유성금융센터 임재억 ▲SK센터 임태형 ▲공덕동 장덕진 ▲영업2부 장창규 ▲주안공단 장희성 ▲여의도금융센터 전상인 ▲당산금융센터 주정돈 ▲구로디지털금융센터 진형곤 ▲수원 최근화 ▲과천금융센터 최윤서 ▲종로금융센터 한은경 ▲대구성서금융센터 홍석표 ▲삼성역 황경진 ▲대구중앙금융센터 황성찬


◆ Gold PB

▲아시아선수촌PB센터 권성정 ▲방배서래골드클럽 김선경 ▲영업1부PB센터 김소영 ▲용산PB센터 김승현 ▲영업1부PB센터 김채은 ▲압구정PB센터 김홍중 ▲목동골드클럽 박경미 ▲Club1한남PB센터 박은경 ▲Club1PB센터 박효성 ▲강남파이낸스PB센터 서원용 ▲영업1부PB센터 신경민 ▲법조타운골드클럽 이선 ▲분당PB센터 이소영 ▲평창동PB센터 이윤미 ▲평창동PB센터 이정현 ▲Club1PB센터 이희윤 ▲아시아선수촌PB센터 임현아 ▲Club1도곡PB센터 장윤서 ▲대치동골드클럽 정재정 ▲여의도PB센터 차은영 ▲압구정PB센터 최윤정


◆ 해외법인장

▲하나로스엔젤레스파이낸셜 강석우 ▲멕시코하나은행 겸 멕시코시티사무소장 김민수


◆ 해외지점장

▲싱가포르 박영민 ▲홍콩 유귀현





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한때 부자나라였는데…130060.2% 치솟은 물가, 빈곤국 된 이 나라 한때 부자나라였는데…130060.2% 치솟은 물가, 빈... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2000원 라면 많아지는 이유"…프리미엄 시대 라면값도 상승중

혼술협회 회원만 10만명…일본의 혼자 먹고, 마시는 트렌드②

종류만 2000개…무형문화재 등재 노리는 기차 도시락 '에끼벤'

"컵에 맨손 넣고 휘휘"…中 음료 프랜차이즈 위생 논란

스페인 인기 간식 '테케핑거스'…베네수엘라 빵이라고?

이란 시위대 구금·사망 지속 증가…軍 "안보 수호는 레드라인"

1206회 로또 1등 '1, 3, 17, 26, 27, 42'…당첨금 18억6880만원

새로운 이슈 보기