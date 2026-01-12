중기부, '민관공동 기술사업화 R&D' 신설…401억 지원

상반기 1차 지원에 294개 과제 선정



중소벤처기업부는 중소기업의 기술사업화 촉진을 위한 '2026년 민관공동기술사업화 1차 시행계획'을 공고한다고 12일 밝혔다.

이번 사업은 기존 중소기업기술혁신개발사업 내 분산된 기술이전 및 구매연계 과제를 '민관공동기술사업화'로 통합·신설한 것이다. 공공기술의 민간 이전과 수요 기반의 연구개발(R&D)을 정합성 있게 연결해 중소기업의 사업화 성공률을 높이는 데 목적이 있다.

올해 상반기 1차 지원 규모는 총 401억원 내외로, 294개 과제를 선정한다. 세부적으로는 기술이전사업화에 200억원(200개), 구매연계·상생협력에 201억원(94개)이 투입된다. 이후 별도 공고를 통해 기술성숙도(TRL)점프업 및 구매연계 과제 지원을 추가 추진할 예정이다.

주요 지원 분야 중 기술이전사업화는 공공연구기관의 우수 기술을 이전받은 중소기업의 연구개발을 지원하는 사업이다. 올해부터는 '한국형 STTR' 모델을 도입해 단계별 지원 구조로 고도화했다.

기술이전사업화는 중소기업의 사업화 실적 제고를 위해 2단계로 구성된 과제로 올해는 1단계를 통해 기술 및 시장 검증(PoC·PoM)을 지원하고, 내년부터는 1단계 수행기업 중 우수 성과 과제를 선별해 2단계 사업화 R&D를 연계 지원한다.

'구매연계·상생협력'은 수요처나 투자기업의 요구에 따라 기술개발을 수행하는 과제를 지원하며, 대기업 및 공공기관과의 상생협력을 통한 상용화에 방점을 둔다. 올해는 과제 완료 후 성실히 구매를 이행한 수요처가 재참여 시 가점을 부여하고, 구매 의무 기간을 5년에서 3년으로 단축해 기술 개발 성과가 실제 매출로 이어지는 속도를 높이도록 했다.

참여를 희망하는 기업은 오는 29일부터 다음달 12일까지 범부처통합연구지원시스템(IRIS) 누리집을 통해 온라인으로 신청하면 된다. 자세한 내용은 중소벤처기업부 누리집 공고문을 통해 확인할 수 있다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



