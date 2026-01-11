본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

김병삼 전 대구경북경제구역청장, 영천시장 출마선언…"멈춘 영천 다시 뛰게 하겠다"

영남취재본부 구대선기자

입력2026.01.11 09:59

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

김병삼(57) 전 대구경북 경제자유구역청장이 11일 영천 시장에 출마한다는 뜻을 밝혔다.


김 전 청장은 이날 페이스북을 통해 "영천은 지금 결단이 필요한 순간이다. 말이 아니라 행동, 구호가 아니라 결과가 필요하다. 영천의 변화를 책임지겠다"며 출마 의사를 전했다.

김병삼 전 대경경자청장

김병삼 전 대경경자청장

AD
원본보기 아이콘

김 전 청장은 이어 "멈춘 영천, 다시 뛰게 하겠다. 현장에서, 결과로 증명하겠다"고 덧붙였다.

김 전 청장은 12일 오전 11시 영천시내 영천공설시장에서 공식적으로 출마선언을 할 예정이다.


김 전 청장은 1995년 제1회 지방고등고시에 합격한 뒤 경북도 국제통상과장, 문화체육국장, 영천부시장, 포항부시장, 대구경북경제구역청장 등 30년동안 경북도에서 잔뼈가 굵은 행정전문가로 통한다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한때 부자나라였는데…130060.2% 치솟은 물가, 빈곤국 된 이 나라 한때 부자나라였는데…130060.2% 치솟은 물가, 빈... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2000원 라면 많아지는 이유"…프리미엄 시대 라면값도 상승중

혼술협회 회원만 10만명…일본의 혼자 먹고, 마시는 트렌드②

종류만 2000개…무형문화재 등재 노리는 기차 도시락 '에끼벤'

"컵에 맨손 넣고 휘휘"…中 음료 프랜차이즈 위생 논란

스페인 인기 간식 '테케핑거스'…베네수엘라 빵이라고?

이란 시위대 구금·사망 지속 증가…軍 "안보 수호는 레드라인"

1206회 로또 1등 '1, 3, 17, 26, 27, 42'…당첨금 18억6880만원

새로운 이슈 보기