강원자치경찰위원회·강원경찰청, 아동안전지킴이 자원봉사자 선발·모집

강원자치경찰위원회와 강원경찰청은 아동 대상 범죄 예방을 위해 '2026년 아동안전지킴이 자원봉사자'를 선발·모집한다.

'2026년 아동안전지킴이 자원봉사자' 선발·모집 안내문. 강원도 제공 AD 원본보기 아이콘

이번에 선발하는 아동안전지킴이는 총 650명으로, 시군 경찰서별로 모집 인원이 배정된다. 선발된 아동안전지킴이는 등·하교 시간대에 초등학교 통학로, 놀이터, 공원 등에서 순찰 활동을 수행하며 아동범죄 예방과 청소년 선도 활동을 맡게 된다.

아동안전지킴이의 활동 기간은 2026년 3월부터 12월까지 총 10개월이며, 월 최대 57시간(일 3시간 이내) 활동하게 된다.

도내 각 경찰서는 아동안전지킴이 선발을 위해 범죄경력 확인, 체력 심사, 면접 등 객관적인 평가 절차를 거쳐 업무 이해도와 활동 의지, 치안 보조 활동의 적정성을 종합적으로 심사해 공정하게 선발할 예정이며, 선발 결과는 개별 통보된다.

조명수 강원자치경찰위원회 위원장은 "아동안전지킴이는 연령 제한 없이 지원할 수 있으나, 주로 은퇴한 노인 인력을 선발해 노인 일자리 창출에도 기여하고 있다"며 "아동 보호라는 사회적 역할을 부여함으로써 참여자의 자긍심을 높이고, 학부모와 교사에게도 안도감과 만족감을 주는 사업"이라고 밝혔다.

이어 "아동과 청소년이 보다 안전한 환경에서 성장할 수 있도록 많은 관심과 참여를 바란다"고 덧붙였다.

한편, 지원 접수 기간은 2026년 1월 12일부터 23일까지(12일간)이며, 활동을 희망하는 경찰서 홈페이지 공고에서 신청 서식을 내려받아 지원서와 첨부서류(건강검진 결과 통보서, 취업취약계층 증빙서류, 관련 업무 경력증명서 등)를 작성한 뒤 각 경찰서 여성청소년과 사무실에 방문 제출하면 된다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



