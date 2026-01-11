본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

송파구, AI 비서 도입해 행정효율 높인다

김민진기자

입력2026.01.11 07:52

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

문서작성·민원답변 등 업무 전반 지원

서울 송파구(구청장 서강석)가 행정업무의 전문성과 효율성을 높이기 위해 인공지능(AI) 비서를 도입했다고 11일 밝혔다. 구는 내부 행정망에 ChatGPT, Gemini 등 생성형 AI를 연결해 행정 맞춤형 AI 업무 환경을 구축했다. 전 직원에게 AI 비서가 생긴 셈이다.

송파구청 직원이 AI비서를 사용해 행정 업무를 처리하고 있다. 송파구 제공.

송파구청 직원이 AI비서를 사용해 행정 업무를 처리하고 있다. 송파구 제공.

AD
원본보기 아이콘

생성형 AI 비서는 문서 요약, 보고서·보도자료 초안 작성, 민원 답변 지원, 번역 및 문구 교정, 데이터 분석 등 행정업무 전반을 돕는다. 개인정보와 민감 정보는 필터링하고 내부망 전용으로 운영해 보안을 강화했다. 특히 반복적·표준화된 행정업무를 자동화해 민원 대응 속도를 높이고 행정 서비스 질을 높이는 데 도움을 주고 있다.


구는 지난해 10월부터 두 달간 생성형 AI 솔루션을 시범 운영하고 보안성 검토를 거쳐 올해 1월부터 본격 운영에 들어갔다. AI 비서를 쓴 직원들은 "AI가 복지, 문화, 생활 정보 등 어떤 질문에도 빠르고 정확하게 답해줘 민원 대응 시간이 많이 줄었다", "정보 검색은 물론 계약서 검토 같은 전문 업무까지 처리할 수 있어서 일 처리 속도가 빨라졌다"는 반응을 보였다.

구는 앞으로 부서 업무 특성에 맞춰 특화 기능을 추가하는 등 직원 의견을 반영해 서비스를 개선할 계획이다.


서강석 송파구청장은 "생성형 AI 비서 도입이 직원들의 반복 업무 부담을 덜고, 행정업무 효율화를 통해 궁극적으로는 구민의 삶의 질을 높이는 데 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 AI 기술을 행정에 단계적으로 적용해 더욱 향상된 행정 서비스를 제공하는 '섬김행정'을 구현하겠다"고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼전·하이닉스 2배 먹으러 간다"…100억 들고 홍콩까지 간 '불개미' "삼전·하이닉스 2배 먹으러 간다"…100억 들고 홍... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"연예인들은 살 뺐다는데 왜 나는"…간헐적 단식의 함정

"컵에 맨손 넣고 휘휘"…中 음료 프랜차이즈 위생 논란

시세 차익만 874억원…이승엽이 날린 빌딩 투자 홈런

의정부서 강풍에 가로 15m 간판 추락…20대 행인 사망

"탄산음료에 '이것' 한 스푼…결국 두 다리 절단했다" 사연 보니

러·우크라 밤새 드론 공방…·부상자·에너지 시설 피해 속출

안세영, '난적' 천위페이에 기권승…결승전 직행

새로운 이슈 보기