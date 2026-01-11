송파구, AI 비서 도입해 행정효율 높인다

문서작성·민원답변 등 업무 전반 지원

서울 송파구(구청장 서강석)가 행정업무의 전문성과 효율성을 높이기 위해 인공지능(AI) 비서를 도입했다고 11일 밝혔다. 구는 내부 행정망에 ChatGPT, Gemini 등 생성형 AI를 연결해 행정 맞춤형 AI 업무 환경을 구축했다. 전 직원에게 AI 비서가 생긴 셈이다.

송파구청 직원이 AI비서를 사용해 행정 업무를 처리하고 있다. 송파구 제공. AD 원본보기 아이콘

생성형 AI 비서는 문서 요약, 보고서·보도자료 초안 작성, 민원 답변 지원, 번역 및 문구 교정, 데이터 분석 등 행정업무 전반을 돕는다. 개인정보와 민감 정보는 필터링하고 내부망 전용으로 운영해 보안을 강화했다. 특히 반복적·표준화된 행정업무를 자동화해 민원 대응 속도를 높이고 행정 서비스 질을 높이는 데 도움을 주고 있다.

구는 지난해 10월부터 두 달간 생성형 AI 솔루션을 시범 운영하고 보안성 검토를 거쳐 올해 1월부터 본격 운영에 들어갔다. AI 비서를 쓴 직원들은 "AI가 복지, 문화, 생활 정보 등 어떤 질문에도 빠르고 정확하게 답해줘 민원 대응 시간이 많이 줄었다", "정보 검색은 물론 계약서 검토 같은 전문 업무까지 처리할 수 있어서 일 처리 속도가 빨라졌다"는 반응을 보였다.

구는 앞으로 부서 업무 특성에 맞춰 특화 기능을 추가하는 등 직원 의견을 반영해 서비스를 개선할 계획이다.

서강석 송파구청장은 "생성형 AI 비서 도입이 직원들의 반복 업무 부담을 덜고, 행정업무 효율화를 통해 궁극적으로는 구민의 삶의 질을 높이는 데 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 AI 기술을 행정에 단계적으로 적용해 더욱 향상된 행정 서비스를 제공하는 '섬김행정'을 구현하겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



