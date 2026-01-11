용산구, 동주민센터 '안심보안관' 6곳으로 확대

악성민원 대응·공무원 보호 전담인력 배치

서울 용산구(구청장 박희영)가 공무원의 안전한 근무환경 조성과 안정적인 행정서비스 제공을 위해 지난 8일부터 '안심보안관' 사업을 6개 동주민센터로 확대 운영한다고 11일 밝혔다.

민원인을 안내하는 한남동주민센터 안심보안관. 용산구 제공. AD 원본보기 아이콘

안심보안관은 동주민센터 민원 현장에 배치돼 안전사고를 예방하고, 악성 민원 발생 시 범죄 행위를 제지하며 공무원을 우선 보호하는 현장 안전관리 전담 인력이다. 민원창구 질서 유지와 위기 상황 대응을 통해 보다 안전한 민원 환경 조성을 목표로 한다.

용산구는 지난해 청파동, 한강로동, 이촌제1동, 한남동 등 4개 동에서 안심보안관을 시범 운영했다. 운영 기간 반복적 위협 행위에 대한 퇴장 조치, 폭언·폭행 발생 시 경찰 인계, 신변 보호가 필요한 공무원의 민원 현장 동행 등을 통해 민원 현장의 위험 요소를 사전에 차단하는 성과를 거뒀다.

시범 운영 동주민센터 직원과 주민을 대상으로 실시한 만족도 조사 결과, 응답자의 94.5%가 안심보안관의 지속 운영이 필요하다고 응답했으며, 전반적인 만족도도 86%로 높게 나타났다.

이에 따라 구는 올해부터 후암동과 용문동에 안심보안관을 추가 배치해 총 6개 동으로 운영을 확대하고, 주민센터 민원 환경 전반의 위기 대응 역량을 강화할 계획이다.

박희영 용산구청장은 "안심보안관 확대 운영을 통해 직원들이 보다 안전한 환경에서 근무할 수 있게 되면, 주민에게 제공되는 행정서비스의 질도 함께 높아질 것"이라며 "앞으로도 직원과 주민 모두가 안심할 수 있는 행정 환경 조성을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>