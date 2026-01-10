北 침투 '민간 무인기' 가능성에 李대통령 "사실이면 중대범죄"

李대통령 "한반도 평화 위협, 군경 합동 수사팀 구성해 엄정 수사하라" 지시

靑,NSC 실무조정회의 소집

北, 韓무인기 침투 주장…軍 "해당 기체 없어…민간 수사"

이재명 대통령이 북한의 무인기 침투 주장과 관련해 민간이 무인기를 운영했을 가능성이 제기됨에 따라 군경 합동 수사팀을 구성해 신속하고 엄정한 수사를 하라고 했다.

10일 청와대에 따르면 이 대통령은 "(민간의 무인기 운영이) 사실이라면 한반도 평화와 국가 안보를 위협하는 중대 범죄"라며 이같이 지시했다. 앞서 청와대는 북한의 한국 무인기 침투 주장과 관련해 국가안전보장회의(NSC) 실무조정회의를 소집했다. 김현종 국가안보실 제1차장 주재로 열린 NSC 실무조정회의에서 북한의 무인기 침투 주장의 경위 확인 및 대응 방안이 논의된 것으로 알려졌다.

앞서 북한은 이날 조선인민군 총참모부 대변인 성명을 발표하고 지난해 9월과 이달 4일 한국이 무인기를 침투시켰다고 주장했다. 북한은 이들 무인기가 민간인 출입이 통제되는 접경지역에서 주간에 이륙해 한국군 감시장비를 모두 통과했다며 "배후를 어렵지 않게 짐작할 수 있게 해준다"고 덧붙였다.

이에 국방부는 한국이 무인기를 또다시 침투시켰다는 북한의 주장에 대해 우리 군의 연관성을 부인하면서 민간 무인기일 가능성을 철저히 조사하겠다고 했다. 김홍철 국방정책실장은 이날 '무인기 관련 북 총참모부 성명에 대한 국방부 입장'을 발표하고, "1차 조사결과, 우리 군은 해당 무인기를 보유하고 있지 않으며 북한이 발표한 일자의 해당 시간대에 무인기를 운용한 사실도 없다"고 반박했다.

김 실장은 "민간 영역에서 무인기를 운용했을 가능성에 대해선 정부 유관기관과 협조해 철저한 조사를 진행할 예정"이라고 설명했다. 그러면서 "우리는 북한을 도발하거나 자극할 의도가 없으며, 남북 간 긴장을 완화하고 신뢰를 쌓아가기 위해 실질적인 조치와 노력을 지속해갈 것"이라고 강조했다.

통일부도 이날 오후 김남중 차관 주재로 긴급 간부회의를 개최해 상황을 점검하고 대책을 논의한 후 "유관기관과 함께 남북 간 긴장 완화와 신뢰 조성을 위해 일관된 노력을 지속해나갈 것"이라고 강조했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



