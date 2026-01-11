본문 바로가기
중기부, 실리콘밸리서 K-스타트업 글로벌 진출 위한 현장 소통

김철현기자

입력2026.01.11 12:00

실리콘밸리 벤처·스타트업 간담회

중소벤처기업부는 미국 혁신 생태계의 중심지인 실리콘밸리에서 현지 진출 창업기업, 관련 전문가들과 간담회를 개최하고 딥테크 기업인 '임프리메드'를 방문하는 등 현장 소통 행보를 이어갔다고 11일 밝혔다. 이번 행보는 실리콘밸리 스타트업 생태계를 조망하면서, 현지 기업 및 관련 전문가와 함께 글로벌 진출 활성화와 스케일업에 필요한 정책 방향 등을 논의하기 위해 마련됐다.

원본보기 아이콘

우선 8일 열린 간담회는 실리콘밸리 생태계에 대한 학계·법조계·산업계 전문가의 발제로 시작했으며 현지 진출 스타트업을 위한 법률지원 핫라인 구축, 미국 현지 레퍼런스 확보, 글로벌 대기업과의 협력 네트워크 지원 등 실리콘밸리 진출 스타트업이 성장하기 위한 다양한 건의 사항이 논의됐다. 노용석 중기부 제1차관은 "이번 간담회는 미국 현지 전문가들의 의견과 기업인들의 생생한 현장 경험을 들을 수 있는 자리였다"며, "현장과 소통하며 정책의 실효성을 지속적으로 높이겠다"고 말했다.


9일에는 미국 현지 창업 스타트업인 임프리메드를 방문해 현장 소통을 이어나갔다. 임프리메드는 생물학적 분석과 인공지능(AI) 기술을 융합해 맞춤형 항암제 효능을 예측하는 기술을 보유한 기업이다. 미국 시장에서 반려동물 정밀 의료 서비스를 상용화하며 기반을 다져온 현지 창업 스타트업이다.

노 차관은 기업의 연구 시설을 둘러보고 글로벌 시장에서 기술력을 상업화하는 과정에서 기업이 겪는 어려움을 청취한 뒤 "임프리메드와 같이 혁신 기술을 보유한 기업들이 글로벌 무대에서 역량을 마음껏 펼칠 수 있도록 정책 지원에 노력하겠다"고 했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr
