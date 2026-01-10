이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]의성군수 "의성읍 산불 주불 오후 6시께 진화 완료"
2026년 01월 10일(토)
"노홍철 반대로 하면 투자성공" 마이너스의 손 이었는데…시세차익 '반전'
"아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [시사쇼][배우자 열전]②
"삼전·하이닉스 2배 먹으러 간다"…100억 들고 홍콩까지 간 '불개미'
"이 가격에 파는게 가능해?"…다이소 '가성비' 또 난리
"친구 없는 할머니 장례식 와주세요"…손녀의 호소가 사람들 움직였다
의정부서 강풍에 가로 15m 간판 추락…20대 행인 사망
"탄산음료에 '이것' 한 스푼…결국 두 다리 절단했다" 사연 보니
"직원이 판다 분장"…판다 떠난 日 동물원의 이색 프로그램
구청장 5000만원, 시의원 3000만원…공천헌금에 시세 있다?