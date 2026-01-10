본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

[속보]의성군수 "의성읍 산불 주불 오후 6시께 진화 완료"

이기민기자

입력2026.01.10 18:28

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[속보]의성군수 "의성읍 산불 주불 오후 6시께 진화 완료"
AD
원본보기 아이콘




이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼전·하이닉스 2배 먹으러 간다"…100억 들고 홍콩까지 간 '불개미' "삼전·하이닉스 2배 먹으러 간다"…100억 들고 홍... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

시세 차익만 874억원…이승엽이 날린 빌딩 투자 홈런

의정부서 강풍에 가로 15m 간판 추락…20대 행인 사망

"탄산음료에 '이것' 한 스푼…결국 두 다리 절단했다" 사연 보니

"직원이 판다 분장"…판다 떠난 日 동물원의 이색 프로그램

훠궈집서 냄비에 소변테러…4억대 배상에 공개사과까지

구청장 5000만원, 시의원 3000만원…공천헌금에 시세 있다?

3년간 육아보조금 225만원…부모 부담 더는 '이 나라'

새로운 이슈 보기