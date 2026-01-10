경찰, '강선우 1억원 의혹' 김경 시의원 12일 피의자 조사 전망

경찰, 金 시의원 귀국 직후 조사

텔레그램 탈퇴·가입 반복 증거인멸 우려도

경찰은 2022년 지방선거 국면 때 강선우 더불어민주당 의원에게 공천헌금 1억원을 전한 의혹을 받는 김경 서울시의원을 귀국 직후 조사를 벌일 예정이다.

12일 경찰에 따르면 서울경찰청 공공범죄수사대는 이르면 오는 12일 김 시의원을 피의자 신분으로 부를 방침이다.

경찰은 김 시의원으로부터 12일 오전 인천국제공항을 통해 귀국한다는 통보를 받고 소환 일정을 조율해왔다.

김 시의원은 2022년 지방선거를 앞두고 강 의원 측에게 1억원을 건넸다가 돌려받았다는 의혹을 받는다. 김 시의원은 최근 금품수수를 인지한 뒤 받은 돈을 김 시의원에게 돌려주도록 지시했다는 강 의원의 해명과 일치하는 내용의 자술서를 변호인을 통해 경찰에 제출했다.

다만 공천헌금을 중개한 것으로 여겨지는 강 의원의 전직 보좌관은 이런 내용을 모른다는 입장인 것으로 전해져 증거확보 필요성이 더 커진 상황이다.

김 시의원은 지난달 31일 '자녀를 보러 간다'며 미국으로 갔지만, 정작 자녀를 만나지 못한 것으로 알려지며 수사 회피를 위해 출국했다는 의심을 받았다.

김 시의원이 미국에 머무르는 동안 두 차례에 걸쳐 텔레그램에서 탈퇴하고 재가입하면서 통화 기록이나 대화 내용이 사라져 증거가 인멸됐을 수 있다는 우려도 제기됐다.

경찰 관계자는 "최대한 빨리 조사를 진행하겠다"며 "필요한 조치는 모두 할 것"이라고 말했다.

한편 경찰은 김병기 민주당 의원 아내가 동작구의회 업무추진비를 사적으로 유용했다는 의혹에 대한 수사에도 본격 착수했다.

경찰은 오는 11일 오후 해당 의혹을 고발한 시민단체 사법정의바로세우기시민행동 김한메 대표를 불러 고발 경위 등을 조사할 예정이다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>