철강 위기 한복판서 길을 묻다

임미애 “K-스틸법, 포항경제 회복 넘어 산업 판 바꾸는 출발선”

임미애 국회의원(더불어민주당 경북도당위원장)이 8일 포항상공회의소를 찾아 철강산업 위기 대응 과정에서 지역 경제계가 기울여온 노력에 감사를 전하고, K-스틸 법을 계기로 한 포항경제 재도약 방안을 논의했다.

"K-스틸법, 위기 대응을 넘어 산업 체질 바꾸는 출발점"

이번 예방은 글로벌 공급 과잉과 보호무역 강화, 에너지 비용 상승이라는 삼중고 속에서 포항 철강산업이 직면한 구조적 위기를 점검하고, 제도와 예산이 현장 회복으로 이어질 수 있는 실질적 해법을 모색하기 위해 마련됐다.

포항은 지난해 8월 산업위기 선제대응 지역으로 지정된 데 이어 고용 위기 선제대응 지역에 포함됐고, 같은 해 11월 '철강산업 경쟁력 강화 및 탄소중립 전환을 위한 특별법', 이른바 K-스틸 법이 국회를 통과하면서 제도적 전환점을 맞았다.

임 의원은 나주영 포항상공회의소 회장과 임원진이 참석한 간담회에서 "포항 경제인들이 철강산업 침체 국면 속에서도 위기 극복을 위해 보여준 연대와 노력은 절대 쉽지 않은 선택이었다"며 "K-스틸 법과 산업위기 선제대응 지역 지정을 선제적으로 요청하고, 광양·당진 상공회의소와 함께 정부에 공동 건의문을 제출하는 과정은 현장의 절박함이 정책으로 이어진 대표적 사례"라고 평가했다.

이어 "이재명 정부와 더불어민주당은 이러한 현장의 요구를 외면하지 않고 K-스틸 법을 국회 본회의에서 통과시켰으며, 산업위 기지 역 지정에 이어 고용위기지역 지정까지 연속적으로 끌어냈다"며 "저 역시 예산결산 특별위원으로서 포항·영덕 고속도로 건설, 지역산업 위기 대응 이차보전 지원, AI 융합 실증 허브 구축 등 포항의 새로운 성장축을 만들기 위한 예산 확보에 집중했다"고 강조했다.

현장의 목소리는 보다 구체적인 정책 요구로 이어졌다. 나주영 회장은 "중국의 저가 공세와 미국의 무역 압력 속에서 국내 철강산업은 경쟁력 자체가 흔들리고 있다"며 "특히 에너지 비용 부담은 기업 존속과 직결되는 문제로, 전기요금 지원 등 실효성 있는 비용 완화 대책이 조속히 마련돼야 한다"고 건의했다.

한편 포항상공회의소는 오는 23일 오후 4시 포항시청 문화동대잠홀에서 열리는 김민석 국무총리 국정 설명회에 참석해 철강산업 위기 대응과 지역경제 회복을 위한 포항 경제계의 현안을 정부에 공식 전달할 예정이다. K-스틸 법이 제도적 선언에 그치지 않고, 현장 체감형 산업정책으로 안착할 수 있을지 주목된다.

K-스틸 법 통과와 산업·고용 위기 선제대응 지역 지정은 포항 철강산업이 '버티기 국면'을 넘어 구조 전환으로 나아갈 수 있는 최소한의 제도적 발판이라는 점에서 의미가 크다. 다만 법과 지정이 현장의 체감 회복으로 이어지기 위해서는 에너지 비용 완화, 금융 지원, 신산업 연계 투자 등 후속 정책의 속도와 실행력이 관건이다. 오는 국정 설명회가 포항 철강 경제의 위기를 국가적 산업 과제로 끌어올리는 분기점이 될 수 있을지 주목된다.





영남취재본부 권병건 기자



