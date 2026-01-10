與, '댓글 국적 표기' 장동혁에 "혐중 정서 자극" 비판

전용기 "보수정당 비웃음거리로 전락시켜"

더불어민주당은 10일 온라인 댓글에 국적을 표기하자는 장동혁 국민의힘 대표를 향해 "중요한 시점에 혐중(중국 혐오) 정서를 자극할 수 있는 방식의 정치적 공세는 국익과 외교에 도움이 되지 않는다"고 말했다.

김지호 대변인은 이날 논평을 내고 "이재명 대통령이 최근 방중 정상회담을 통해 한중 관계 개선과 한한령 완화의 물꼬를 트기 위한 외교적 노력을 이어가고 있다"며 이같이 비판했다.

김 대변인은 댓글 운영 정책은 포털사이트와 플랫폼의 자율 규제 영역이라고 규정하며 "정치권이 법과 제도를 통해 사기업의 서비스 구조에 직접 개입하는 것은 또 하나의 과도한 규제가 될 수 있고 표현의 자유와 개인정보 보호 논란을 불러올 우려도 크다"고 말했다.

국민의힘이 당원게시판 논란을 겪는 상황도 언급한 그는 "정말 여론조작을 우려한다면 국민에게 국적 표시를 요구하기에 앞서 국민의힘 당 게시판부터 실명성과 책임성을 강화하는 것이 우선"이라고 꼬집었다.

전용기 민주당 의원도 페이스북에서 "장 대표는 선택적으로 극우 유튜브만 보던 '윤석열의 길'을 걷는 것 같다"며 "야당 대표가 직접 보수정당을 비웃음거리로 전락시키고 있는 모양새"라고 지적했다.

장동혁 국민의힘 대표가 8일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 2026.1.8





