사회
사건사고

경북 의성서 대형 산불…대응 2단계·주민 대피령

이기민기자

입력2026.01.10 16:52

강풍으로 인해 빠른 확산

지난해 봄 대형 산불이 발생한 경북 의성에서 1년도 채 안 돼 또다시 대형 산불이 나 진화 중이다.


10일 산림당국에 따르면 이날 오후 3시 15분께 경북 의성군 의성읍 비봉리 150m 높이 야산 정상에서 원인이 확인되지 않은 불이 났다.

산림당국은 이날 오후 3시 41분께 산불 대응 2단계를 발령하고, 헬기 8대, 산불진화차량 49대 등 진화 장비 52대, 인력 315명(의성군 직원 200명, 진화대 55명, 소방당국 50명, 경찰 10명)을 동원해 산불 진화를 시도하고 있다. 소방당국도 산불 진화를 위해 헬기 13대를 동원한 상태다.


연합뉴스

연합뉴스

산불이 풍속의 6.4㎧의 서북풍을 타고 빠른 속도로 확산하자 군은 의성읍 오로리·팔성리·비봉리 주민에게 의성체육관으로 대피를 명령했다.


의성군에는 이날 오전부터 강풍주의보가 발령한 상태다. 산불이 발생한 지점 습도는 33%로 측정됐다.

산림당국은 "산불 원인을 조사 중이며, 가용 가능한 진화 자원을 투입하고 산불로부터 인명피해가 발생하지 않도록 만전을 기하겠다"고 말했다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr
