[CES 2026]이동환 시장, ‘세일즈 행보’…“고양 기업 세계화 전폭 지원”

고양시, 세계 최대 IT 전시회'CES 2026' 방문

5개 기업 참가…의료기기·로봇·드론 등 선봬

시 방문단, CES 현장서 관내 기업 부스 찾아

시, 라스베이거스 컨벤션센터와 파트너십 논의

경기 고양특례시(시장 이동환)가 세계 최대 IT·가전 전시회인 'CES 2026' 현장을 방문해 고양시의 미래 성장 동력을 확보하기 위한 전방위적 행보에 나섰다.

이동환 고양특례시장 등 대표단이 세계 최대 규모 기술 박람회인 CES LG 기업 부스를 방문해 행사 관계자로부터 설명을 듣고 있다. 고양특례시 제공 AD 원본보기 아이콘

이동환 고양특례시장을 비롯한 시 대표단은 현지시간 9일 미국 라스베이거스 컨벤션센터를 방문해 글로벌 첨단 기술의 흐름을 파악하고 고양시 참가 기업들을 격려했다.

또한 라스베이거스 컨벤션센터(Las Vegas Convention and Visitors Authority, LVCVA) 관계자와 만나 국제행사 유치와 향후 협력 방안을 논의했다.

미국소비자기술협회(CTA)가 주관하는 CES는 매년 150여 개국의 기업과 글로벌 투자자, 전문가들이 참여하는 세계 최대 규모의 기술 박람회다. 인공지능(AI), 로보틱스, 모빌리티, 디지털 헬스 등 미래 산업 전반의 기술 동향을 확인할 수 있는 국제행사로 평가받고 있다.

이동환 고양특례시장 등 대표단이 세계 최대 규모 기술 박람회인 CES 두산 기업 부스를 방문해 행사 관계자로부터 설명을 듣고 있다. 고양특례시 제공 원본보기 아이콘

올해 개최된 CES에는 삼성, LG, SK 등 국내 대기업을 비롯해 고양시에 소재한 IT 기업도 참가했다. 고양시에 소재한 참가기업은 총 5개로 ▲㈜쿼터니언(무인항공기 제조) ▲에너지엑스㈜(인공지능 플랫폼) ▲㈜스마트메디칼디바이스(의료기기 제조) ▲윤어고노믹스(인체공학 책상 제조) ▲㈜젬스헬스케어(의료기기 제조) 등이 포함되며 이번 전시회에서 자체 기술과 제품을 선보이고 있다.

이날 오전 CES 현장을 찾은 고양시 대표단은 LG, 두산, 현대모터그룹 등 주요 기업 부스를 방문해 미래 산업 기술 동향을 살피고, 글로벌 기술 트렌드를 확인했다. 해외 시장 흐름을 점검해 고양시의 첨단산업 육성을 위한 정책적 지원 방안을 모색할 방침이다.

이동환 고양특례시장 등 대표단이 세계 최대 규모 기술 박람회인 CES 현대모터그룹 부스를 찾아 최신 기술 트렌드를 살피고 있다. 고양특례시 제공 원본보기 아이콘

한편, 전날인 8일(현지시간) 시 대표단은 관내 기업인 스마트메디칼바이스 부스를 찾아 해외 전시회 참가 과정에서 겪는 애로사항을 청취하고 해외 진출을 위한 실질적인 지원 방안에 대해 의견을 나눈 바 있다.

이어 시 대표단은 라스베이거스 컨벤션센터(LVCVA)를 찾았다. 라스베이거스 컨벤션센터는 CES를 비롯한 주요 국제 행사가 개최되는 세계적인 전시시설이다. 대규모 전시 인프라 운영과 국제 행사 유치 분야에서 글로벌 경쟁력을 갖춘 기관으로 평가받고 있다.

이동환 고양특례시장(왼쪽)이 댄 헤이즈(Dan Hayes) 라스베이거스 컨벤션센터 최고운영책임자(COO)와 면담을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. 고양특례시 제공 원본보기 아이콘

대표단은 대규모 국제 전시·컨벤션 행사 운영 사례와 전시 인프라 운영 방식에 대해 공유받고, 국제 행사 유치를 위한 협력 방안에 대해 논의했다. 향후, 전시·컨벤션 분야에서의 지속적인 협력 방안도 제안했다.

댄 헤이즈(Dan Hayes) 라스베이거스 컨벤션센터 최고운영책임자(COO)는 "고양시가 제안한 파트너십에 큰 관심을 갖고 있으며, 앞으로의 협력 체계를 기대하고 있다"며 "지속적인 교류와 협력을 통해 양 도시가 전시·컨벤션 산업 분야에서 글로벌 파트너십 관계를 구축해 나가자는 데 공감한다"고 밝혔다.

이동환 고양특례시장 등 대표단이 지난 8일 라스베이거스 컨벤션센터(LVCVA)를 방문해 대규모 국제 행사 유치를 위한 협력 방안에 대해 논의하고 있다. 고양특례시 제공 원본보기 아이콘

고양특례시 관계자는 "CES 참관은 최신 기술 동향을 파악하고 해외 전시회에 참여 중인 관내 기업들의 현장 의견을 직접 확인하는 일정"이라며 "앞으로도 기업 지원과 전시·컨벤션 산업 발전을 위한 정책 검토를 지속해 나가겠다"고 밝혔다.





고양=이종구 기자



