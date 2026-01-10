광진구, 새해 금연 결심 돕는다

보건소 금연클리닉 운영…6개월 집중 관리

서울 광진구(구청장 김경호)가 금연을 희망하는 구민과 직장인을 위한 맞춤형 금연클리닉을 운영한다고 10일 밝혔다.

광진구 보건소 금연클리닉 금연상담 모습. 광진구 제공.

광진구 보건소 금연클리닉은 평일 오전 9시부터 오후 5시까지 운영되며, 등록 시 전문 금연상담사가 6개월간 금연 시작부터 유지 단계까지 1대1 맞춤형 상담을 제공한다.

초기 상담을 통해 개인별 금연 계획을 수립하고, 니코틴 패치 등 금연보조제와 행동강화용품을 무료로 지원한다. 이후 상담과 관리를 통해 금연 유지를 돕고, 6개월 금연 성공 시 기념품도 제공한다. 보건소 방문이 어려운 직장인 등을 위해 관내 사업장과 단체를 대상으로 찾아가는 금연클리닉도 운영한다.

특히 올해는 서울시 '손목닥터9988+'와 연계한 금연 관리 포인트 제도를 운영한다. 손목닥터9988 이용자는 앱을 통해 금연클리닉 상담 예약이 가능하며, 금연클리닉 등록과 금연 유지 단계에 따라 1인 최대 1만9000포인트를 받을 수 있다. 지난해 광진구 금연클리닉에는 1216명이 등록했으며, 이 가운데 약 35%가 금연에 성공하는 성과를 거뒀다.

김경호 광진구청장은 "새해를 맞아 금연을 결심한 주민과 직장인들이 보건소 금연클리닉을 통해 건강한 변화를 시작하길 바란다"며 "앞으로도 주민 건강 증진과 지역사회 금연 문화 확산을 위해 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.





김민진 기자



