본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

광진구, 새해 금연 결심 돕는다

김민진기자

입력2026.01.10 13:46

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

보건소 금연클리닉 운영…6개월 집중 관리

서울 광진구(구청장 김경호)가 금연을 희망하는 구민과 직장인을 위한 맞춤형 금연클리닉을 운영한다고 10일 밝혔다.

광진구 보건소 금연클리닉 금연상담 모습. 광진구 제공.

광진구 보건소 금연클리닉 금연상담 모습. 광진구 제공.

AD
원본보기 아이콘

광진구 보건소 금연클리닉은 평일 오전 9시부터 오후 5시까지 운영되며, 등록 시 전문 금연상담사가 6개월간 금연 시작부터 유지 단계까지 1대1 맞춤형 상담을 제공한다.


초기 상담을 통해 개인별 금연 계획을 수립하고, 니코틴 패치 등 금연보조제와 행동강화용품을 무료로 지원한다. 이후 상담과 관리를 통해 금연 유지를 돕고, 6개월 금연 성공 시 기념품도 제공한다. 보건소 방문이 어려운 직장인 등을 위해 관내 사업장과 단체를 대상으로 찾아가는 금연클리닉도 운영한다.

특히 올해는 서울시 '손목닥터9988+'와 연계한 금연 관리 포인트 제도를 운영한다. 손목닥터9988 이용자는 앱을 통해 금연클리닉 상담 예약이 가능하며, 금연클리닉 등록과 금연 유지 단계에 따라 1인 최대 1만9000포인트를 받을 수 있다. 지난해 광진구 금연클리닉에는 1216명이 등록했으며, 이 가운데 약 35%가 금연에 성공하는 성과를 거뒀다.


김경호 광진구청장은 "새해를 맞아 금연을 결심한 주민과 직장인들이 보건소 금연클리닉을 통해 건강한 변화를 시작하길 바란다"며 "앞으로도 주민 건강 증진과 지역사회 금연 문화 확산을 위해 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [시사쇼][배우자 열전]② "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2026년에 잘 풀릴까?"…AI에 신년운세 묻는 MZ

"저 살아있습니다" 외쳐도 서류엔 '사망'

에비스 맥주 마시면 복 들어온다고?

"친구 없는 할머니 장례식 와주세요"…손녀의 호소가 사람들 움직였다

일론 머스크 AI '그록', 성적 딥페이크 논란에 "유료 구독자만 가능"

초음파 식칼, 소리 나는 레고…CES엔 이런 것도 있다

"안전 인증 통과했다고 믿었는데…" 지하철서 보조배터리 또 폭발

새로운 이슈 보기