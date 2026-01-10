본문 바로가기
'남영동 대공분실'에서 다시…박종철 열사 39주기 추모

김희윤기자

입력2026.01.10 13:45

민주화운동기념관 개관 후 처음
10~16일 추모 주간 운영
"국가폭력 반복 없게 하는 사회적 약속"

고(故) 박종철 열사 39주기 추모제가 10일 서울 용산구 민주화운동기념관에서 열렸다. 과거 '남영동 대공분실'로 불리던 이 건물이 지난해 6월 민주화운동기념관으로 새롭게 문을 연 뒤, 이곳에서 추모제가 열린 것은 이번이 처음이다.


서울 용산구 민주인권기념관(옛 남영동 대공분실)에 1987년 경찰의 고문으로 숨진 고 박종철 열사의 사진과 유품이 놓여진 추모 공간에 적막감이 흐르고 있다.

서울 용산구 민주인권기념관(옛 남영동 대공분실)에 1987년 경찰의 고문으로 숨진 고 박종철 열사의 사진과 유품이 놓여진 추모 공간에 적막감이 흐르고 있다.

원본보기 아이콘

민주화운동기념사업회와 박종철기념사업회는 박 열사 39주기를 나흘 앞둔 이날 오전 11시 민주화운동기념관에서 추모제를 개최했다. 추모제에는 장남수 전국민족민주유가족협의회 회장과 권오을 국가보훈부 장관 등이 참석했다.

남영동 대공분실은 군사정권 시절 민주화 운동가들이 고문을 당했던 장소로 악명이 높다. 박 열사는 1987년 강제 연행된 뒤 이곳에서 고문을 받다 같은 해 1월 14일 숨졌다. 그의 죽음은 한국 민주화를 이끈 6월 항쟁의 기폭제가 된 사건으로 평가된다.


사업회는 10일부터 16일까지를 '박종철 열사 추모 주간'으로 지정했다. 추모 기간 민주화운동기념관을 찾는 관람객들은 박종철 열사가 희생된 M2 5층 조사실 앞에서 헌화에 참여할 수 있으며, 박종철 열사에게 부치는 편지 쓰기 등 관련 프로그램도 운영된다.


사업회는 이번 추모 주간을 통해 민주주의의 가치와 기억을 이어가는 계기를 마련할 계획이다.

이재오 민주화운동기념사업회 이사장은 추모제에서 "박 열사 추모제는 단순한 기념행사가 아니라, 국가폭력이 다시는 반복되지 않도록 기억을 이어가는 사회적 약속"이라고 강조했다.





김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr
