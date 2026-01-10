본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

전국 강추위 비상…서울 전역 '한파주의보'

김희윤기자

입력2026.01.10 10:50

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

오늘 오후 9시부터
강원·충청·호남·영남도 확대

기상청은 10일 오후 9시를 기해 서울 전역에 한파주의보를 발효한다고 밝혔다. 같은 시각 수원 등 경기도 27곳을 비롯해 강원·충청·호남·영남 등 전국 다수 지역에도 한파주의보가 내려졌다.


기온이 큰 폭으로 떨어지며 영하권 강추위를 보인 26일 서울 종로구 광화문광장을 지나는 시민들이 발걸음을 서두르고 있다. 2025.12.26 윤동주 기자

기온이 큰 폭으로 떨어지며 영하권 강추위를 보인 26일 서울 종로구 광화문광장을 지나는 시민들이 발걸음을 서두르고 있다. 2025.12.26 윤동주 기자

AD
원본보기 아이콘

한파주의보가 발효된 경기도 지역은 수원·고양·용인·성남·부천·남양주·안양·시흥·파주·의정부·김포·광주·광명·군포·하남·양주·이천·구리·안성·의왕·포천·양평·여주·동두천·가평·과천·연천 등 27곳이다.

이 밖에도 철원 등 강원 10곳, 천안 등 충남 15곳, 전주 등 전북 14곳, 목포 등 전남 11곳, 창원 등 경남 3곳 등 전국 곳곳에 한파주의보가 발효됐다.


아울러 철원·인제 등 강원 일부 지역과 봉화 등 경북 2곳에는 한파경보가 같은 시각 내려진다.


한파주의보는 아침 최저기온이 이틀 이상 영하 12도 이하로 떨어지거나, 기온이 급격히 하강해 큰 피해가 예상될 때 발효된다.

기상청은 당분간 강추위가 이어질 가능성이 있다며 건강 관리와 시설물 동파 등에 각별한 주의를 당부했다.





김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [시사쇼][배우자 열전]② "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2026년에 잘 풀릴까?"…AI에 신년운세 묻는 MZ

"저 살아있습니다" 외쳐도 서류엔 '사망'

에비스 맥주 마시면 복 들어온다고?

일론 머스크 AI '그록', 성적 딥페이크 논란에 "유료 구독자만 가능"

두쫀쿠, 가격 고공행진…30만원짜리도 등장

초음파 식칼, 소리 나는 레고…CES엔 이런 것도 있다

"안전 인증 통과했다고 믿었는데…" 지하철서 보조배터리 또 폭발

새로운 이슈 보기