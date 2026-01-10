전국 강추위 비상…서울 전역 '한파주의보'

오늘 오후 9시부터

강원·충청·호남·영남도 확대

기상청은 10일 오후 9시를 기해 서울 전역에 한파주의보를 발효한다고 밝혔다. 같은 시각 수원 등 경기도 27곳을 비롯해 강원·충청·호남·영남 등 전국 다수 지역에도 한파주의보가 내려졌다.

기온이 큰 폭으로 떨어지며 영하권 강추위를 보인 26일 서울 종로구 광화문광장을 지나는 시민들이 발걸음을 서두르고 있다. 2025.12.26 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘

한파주의보가 발효된 경기도 지역은 수원·고양·용인·성남·부천·남양주·안양·시흥·파주·의정부·김포·광주·광명·군포·하남·양주·이천·구리·안성·의왕·포천·양평·여주·동두천·가평·과천·연천 등 27곳이다.

이 밖에도 철원 등 강원 10곳, 천안 등 충남 15곳, 전주 등 전북 14곳, 목포 등 전남 11곳, 창원 등 경남 3곳 등 전국 곳곳에 한파주의보가 발효됐다.

아울러 철원·인제 등 강원 일부 지역과 봉화 등 경북 2곳에는 한파경보가 같은 시각 내려진다.

한파주의보는 아침 최저기온이 이틀 이상 영하 12도 이하로 떨어지거나, 기온이 급격히 하강해 큰 피해가 예상될 때 발효된다.

기상청은 당분간 강추위가 이어질 가능성이 있다며 건강 관리와 시설물 동파 등에 각별한 주의를 당부했다.





