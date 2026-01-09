러시아, 우크라이나 대규모 공습…극초음속 미사일 동원

러시아가 우크라이나 수도 키이우, 서부 중심 도시 르비우 등 거점 도시를 대규모로 심야 공습했다.

볼로디미르 젤렌스키 대통령은 9일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터)에서 "간밤에 드론 242대와 에너지 시설 및 민간 기반시설을 겨냥한 탄도미사일 13발, 오레시니크 중거리 탄도미사일 1발, 순항 미사일 22발(의 공습)이 있었다"고 밝혔다.

외신에 따르면 러시아의 극초음속 탄도미사일은 시속 약 1만3000㎞의 속도로 날아와 르비우의 핵심 기반 시설을 타격한 것으로 전해졌다. 인명 피해는 보고되지 않았다. 이는 음속의 약 10배에 해당하는 속도로, 현재 우크라이나 방공망으로는 요격이 불가능하다.

러시아 국방부는 "우크라이나 핵심 목표물에 대한 대규모 타격에 오레시니크 미사일을 사용했다"고 발표했다. 최신형 미사일로 폴란드 국경과 인접한 르비우를 타격한 것은 서방 동맹국들에 보내는 강력한 경고 메시지로 풀이된다.

카야 칼라스 유럽연합(EU) 외교안보 고위대표는 "러시아는 평화를 원치 않으며 외교에 더 많은 미사일과 파괴로 응답한다"며 "보도된 오레시니크 미사일 사용은 우크라이나에 대한 분명한 확전이며 유럽과 미국을 향한 경고"라고 지적했다. 독일 정부 대변인은 "러시아가 확전을 계속하고 있다"며 "할 수 있는 가장 강력한 말로 이를 규탄한다"고 말했다.





