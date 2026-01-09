교황 "베네수엘라 상황 걱정…국경 침해 금지 원칙 깨져"

레오 14세 교황은 9일(현지시간) 미국의 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 축출 이후 상황에 대해 우려를 표명했다.

레오 14세 교황. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

외신에 따르면 교황은 이날 바티칸 주재 외교사절단을 만나 "카리브해 지역에서 고조되는 긴장은 심각한 우려의 대상"이라며 "최근의 전개 상황에 비춰 베네수엘라 상황이 많이 걱정된다"고 말했다.

교황은 "베네수엘라 국민의 의지를 존중하고 그들의 인권·시민권을 보호하며 안정과 화합의 미래를 보장할 것을 다시 한번 호소한다"고 밝혔다.

교황은 "국제적으로 특히 걱정되는 것은 다자주의의 약화"라며 "대화와 합의를 추구하는 외교는 개인이나 집단 간 힘의 외교로 대체되고 있다"고 말했다.

교황은 "제2차 세계대전 이후 무력으로 국경을 침해하는 것을 금지한 원칙도 깨졌다"며 "평화는 바람직한 선이 아닌 자신의 지배를 정당화하기 위해 무력으로 추구된다"고 밝혔다.

교황은 "전쟁이 다시 유행하고 전쟁의 열기가 가득 차 있다"고 우려했다. 러시아·우크라이나 전쟁 및 그린란드 매입을 밀어붙이는 미국을 겨냥한 비판이라는 분석이 나온다.

교황은 "요르단강 서안에서 팔레스타인 민간인을 상대로 한 폭력이 늘고 있다"며 "이들은 자신의 땅에서 평화롭게 살 권리가 있다"고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>