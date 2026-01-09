본문 바로가기
트럼프 "베네수엘라 두번째 공격 취소…정치범 석방 현명"

임춘한기자

입력2026.01.09 19:15

도널드 트럼프 미국 대통령이 베네수엘라를 상대로 계획했던 두 번째 공격을 취소했다고 9일(현지시간) 밝혔다.


트럼프 미국 대통령. 연합뉴스

트럼프 미국 대통령. 연합뉴스

트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 올린 글에서 "베네수엘라는 '평화를 추구한다'는 신호로 정치범을 대규모로 석방하고 있다"며 "이는 매우 중요하고 현명한 제스처"라고 했다.

트럼프 대통령은 "미국과 베네수엘라는 특히 석유·가스 인프라를 더 크고 좋게 현대적인 형태로 재건하는 일에 잘 협력하고 있다"고 밝혔다.


트럼프 대통령은 "이러한 협력 덕분에 나는 앞서 예상됐던 두 번째 공격을 취소했다"며 "더는 필요하지 않을 것으로 보인다"고 말했다. 다만 "안전과 안보 목적을 위해 모든 (미군) 선박은 현 위치에 그대로 머물 것"이라고 전했다.


트럼프 대통령은 "최소 1000억달러(약 146조원)가 '빅 오일'(메이저 석유회사들)에 의해 투자될 것이며, 나는 오늘 이들 모두와 백악관에서 만날 것"이라고 말했다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
