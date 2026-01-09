본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

李대통령, 광주·전남 행정통합 간담회서 '판다 대여 요청' 언급

호남취재본부 송보현기자

호남취재본부 민찬기기자

입력2026.01.09 19:01

시계아이콘00분 53초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"우치동물원에 판다 한쌍 대여 요청"

경기도 용인시 에버랜드 판다. 연합뉴스

경기도 용인시 에버랜드 판다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이재명 대통령이 주재한 광주·전남 행정통합 간담회 자리에서 직접 중국 측에 판다 대여를 요청한 사실을 언급한 것으로 전해졌다.


이 대통령은 9일 광주·전남 행정통합을 주제로 열린 시도지사·지역 국회의원 간담회에서 "최근 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담에서 광주 우치동물원에 판다 한 쌍을 대여해달라고 요청했다"고 먼저 언급했다고 강기정 광주시장은 전했다.

강 시장은 "판다를 광주 우치동물원에 대여해 달라고 요청해주셔서 감사하다"며 "판다가 실제로 광주에 올 수 있도록 시에서도 철저히 준비하겠다"고 화답했다.


앞서 이 대통령은 지난 5일 열린 한중 정상회담에서 제2호 국가 거점동물원으로 지정된 광주 우치동물원에 판다 한 쌍 대여를 시진핑 중국 국가주석에게 요청했다.


우치동물원은 동물 복지와 진료 역량에서 전국적인 평가를 받는 공공 동물원으로, 김정은 북한 국무위원장이 문재인 전 대통령에게 선물한 풍산개 '곰이'와 '송강'을 사육 중인 곳이기도 하다.

판다 입식 가능성이 거론되자 강 시장은 오는 10일 직접 우치동물원을 방문해 시설 여건을 확인하고 운영 방안을 점검할 예정이다.


강 시장은 신활력추진본부장, 도시공원과장, 우치공원관리소장 등 시 관계자들과 함께 판다 전용 사육시설 신축이 가능한 후보 부지를 확인할 계획이다.


또 사육·검역·안전·관람 동선 등 기본 요건과 판다 입식 시 관람 수요 증가에 따른 시민 편의시설 보완 필요성도 함께 점검한다.


이밖에도 ▲ 우치동물원 사육 동물 현황과 운영 규모 ▲ 사육사·수의사 등 전문 인력 구성과 진료·관리 역량 ▲ 제2호 국가 거점동물원의 역할과 성과 ▲ 사육곰(반달가슴곰) 구조 및 관리 현황 등도 살필 예정이다.


광주시 관계자는 "아직 판다 사육 시설은 갖춰져 있지 않지만, 국가 거점동물원으로서 사육·진료 역량은 충분하다는 평가를 받고 있다"며 "판다 입식이 현실화할 경우 한중 교류의 상징은 물론 지역 관광과 경제 활성화에도 긍정적인 효과가 있을 것으로 기대한다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"핸드크림 바르셨죠? 나가세요"…양양 유명 카페서 무슨 일 "핸드크림 바르셨죠? 나가세요"…양양 유명 카페서... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"마두로형도 나이키는 못 참지"

2년내 돌아간다고? 멈추면 찐다비만 치료제의 역습

'스타 셰프' 손종원의 손맛… 5900원에 만나다

트럼프 정부도 인정한 김치…"꼭 챙겨 드세요"

"한국인들 많이 가는데"…안전띠 안했다가 감옥갈 수도

"1인당 3만원 받았어요"…11만명 제주로 불러온 '인센티브'

영상은 단 1개, 매년 2억 벌어들였다…직장인 연봉보다 나은 '타닥타닥 벽난로'

새로운 이슈 보기