정청래 "광주·전남 통합법 빨리 통과시킬 것"

임춘한기자

입력2026.01.09 18:22

정청래 더불어민주당 대표는 9일 광주·전남 통합법을 조속히 통과시키겠다고 밝혔다.


정청래 더불어민주당 대표. 김현민 기자

정청래 더불어민주당 대표. 김현민 기자

정 대표는 이날 거제시의 한 굴 양식장에서 수산업 현장 체험을 한 뒤 기자들과 만나 6·3 지방선거 전 광주·전남 통합과 관련해 지역 내 다양한 이해관계를 조정할 수 있느냐는 질문에 "당연히 돼야 한다"고 답했다.

정 대표는 광주·전남 행정 통합을 위한 당내 특별위원회 설치에 대해 "이제 해야 할 것 같다"며 특위에 관련 국회 상임위 간사가 모두 포함될 것이라고 밝혔다.


정 대표는 지난 8월 당선 직후 출범시킨 당내 호남특위를 언급하며 "충남·대전 통합특위는 이제 가동되고 있는데 광주·전남은 호남특위가 따로 있어 (통합에) 더 속도가 날 수 있을 것 같다"고 말했다.


정 대표는 국회의원 재·보궐 선거에 대해 당이 전략 공천 방침을 밝힌 것과 관련해 "원래 국회의원 재·보궐 선거는 경선을 잘 안 한다"고 밝혔다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
