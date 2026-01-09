우리금융, 소비자보호부문 신설…10개 자회사 대표 유임

우리금융지주 우리금융지주 316140 | 코스피 증권정보 현재가 27,300 전일대비 50 등락률 +0.18% 거래량 1,907,249 전일가 27,250 2026.01.09 15:30 기준 관련기사 우리FIS, 금융 IT인재 양성 프로그램 6기 개강우리금융, 다문화가정 출신 가수 미니콘서트 개최우리금융, 차기 회장 최종후보에 임종룡 현 회장(상보) 전 종목 시세 보기 close 는 소비자보호부문을 신설하고, 금융소비자보호 총괄책임자(CCO)를 신규 선임했다고 9일 밝혔다.

이번 조직개편과 인사는 소비자보호와 조직안정에 중점을 뒀다. 신설된 지주 소비자보호부문은 은행, 증권, 보험 등 전 계열사 소비자보호 정책과 운영 현황을 총괄·관리하는 역할을 하게 된다.

지주 CCO는 고원명 ESG경영부장이 상무로 승진하면서 맡는다. 은행 등 자회사 CCO가 지주 CCO를 겸직하던 관례에서 벗어나 지주 단독 CCO를 선임함으로써 컨트롤타워를 구축했다고 설명했다.

우리금융은 이날 자회사대표이사후보추천위원회(자추위)를 열어 11개 자회사 대표이사 후보를 추천했다. 11개 자회사 중 우리FIS 대표만 고용수 전 우리은행 정보보호그룹 부행장으로 교체하고, 나머지 10개 자회사는 전략 연속성과 조직 안정성 등을 고려, 기존 대표를 1년 유임하기로 했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>