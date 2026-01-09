◇ 부사장 승진
▲ 재무부문 곽성민
◇ 상무 승진
▲ 성장지원부문 김병규 ▲ 소비자보호부문 고원명
◇ 본부장 승진
▲ 전략기획부 김도훈
◇ 부장 전보
▲ 글로벌전략부 이형민 ▲ 재무관리부 장준영 ▲ ESG경영부 배상하
[인사]우리금융지주
2026년 01월 09일(금)
