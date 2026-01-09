한진, 2025년 영업익 1114억원…전년비 11%↑

한진은 2025년 연결 기준 잠정 실적이 매출액 3조570억원, 영업이익 1114억원으로 집계됐다고 9일 공시했다.

이는 매출은 전년 대비 1.4%, 영업이익은 전년 대비 11.3% 증가한 수치다.

한진 관계자는 지난해 대내외적으로 불확실한 경영 환경 속에서도 내실 경영을 통한 수익성 강화라는 성과를 거뒀다고 평가했다.

이같은 실적 개선은 각 사업 부문의 고른 성과와 효율적인 운영 전략이 주효했던 것으로 분석된다. 택배·물류·글로벌 등 전 사업 분야에서 수익성 개선 노력이 성과를 냈고, 지난해 통상임금 관련 일회성 비용에 따른 기저효과도 일부 영향을 미친 것으로 나타났다.

한진 관계자는 "올해도 프로세스 혁신과 글로벌 시장 경쟁력 강화 등 지속성장을 위해 노력할 것"이라고 밝혔다.





