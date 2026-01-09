본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

광주노동청·광주시, 한파 대비 생활폐기물 업체 현장점검

호남취재본부 민찬기기자

입력2026.01.09 17:13

시계아이콘00분 48초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
9일 광주지방고용노동청과 광주시청·서구청 관계자들이 광주 서구 세하동에 소재한 생활폐기물 수집업체 '서구자원회수센터'를 대상으로 합동 현장점검을 실시했다. 광주노동청 제공

9일 광주지방고용노동청과 광주시청·서구청 관계자들이 광주 서구 세하동에 소재한 생활폐기물 수집업체 '서구자원회수센터'를 대상으로 합동 현장점검을 실시했다. 광주노동청 제공

AD
원본보기 아이콘

광주지방고용노동청은 본격적인 한파가 시작되기에 앞서 겨울철 한랭질환을 비롯한 안전관리 위험요인 취약 사업장의 산업재해를 예방하기 위해 광주시청·서구청 관계자 등과 합동으로 현장점검을 실시했다고 9일 밝혔다.


이날 합동 현장점검은 광주 서구 세하동에 소재한 생활폐기물 수집업체 '서구자원회수센터'를 대상으로 진행됐다.

이번 점검은 환경미화 노동자의 보호를 위하여 작업 공정 중 사고 발생 가능성이 높은 사업장을 대상으로 불시에 진행됐다. 광주노동청은 한파 안전 5대 기본 수칙과 추락, 부딪힘, 끼임 등 안전사고 위험요인에 대한 안전조치 준수 여부를 확인했다.


이날 분류작업 공정의 기계·설비로 인해 발생할 수 있는 안전사고 예방을 위해 ▲추락 방지 조치 ▲부딪힘 방지 조치 ▲끼임 사고 방지 조치 등 기본적인 안전조치 준수 여부를 살폈다. 또 기상청의 한파 특보 발효 전 한파로 인한 한랭질환 발생을 막기 위해 '한파 안전 5대 기본 수칙' 이행 여부와 확인했으며, 한파로부터 환경미화 노동자 보호를 위하여 핫팩, 넥워머로 구성된 웜키트를 배포했다.


점검 결과, 빈번히 사고가 발생하는 지게차의 후미등 불량 및 근로자의 안전한 통행로 미확보가 확인돼 이에 대한 시정을 요구했으며, 안전보건관리책임자에게 구체적인 개선방안을 지도했다.

아울러, 환경미화 노동자들의 한파 노출을 최소화하기 위하여 한파주의보 발령 시 작업 시간대를 조정, 한파경보 발령 시 옥외작업을 최소화할 것을 당부했다.


이도영 광주지방고용노동청장은 "재래식 사고와 계절적 재해는 예방 가능한 재해"라며, "이번 불시점검을 통해 현장의 위험요인을 사전에 발굴하고 개선해 올해 중대 재해를 예방하기 위하여 최선을 다하겠다"며 "지방정부의 사업 위탁내용에 대한 지속적인 모니터링·노사 관계자의 상시점검·소통을 통해 모두 안전한 일터를 조성하는 데 적극적으로 동참해주길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"핸드크림 바르셨죠? 나가세요"…양양 유명 카페서 무슨 일 "핸드크림 바르셨죠? 나가세요"…양양 유명 카페서... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"마두로형도 나이키는 못 참지"

2년내 돌아간다고? 멈추면 찐다비만 치료제의 역습

'스타 셰프' 손종원의 손맛… 5900원에 만나다

트럼프 정부도 인정한 김치…"꼭 챙겨 드세요"

"한국인들 많이 가는데"…안전띠 안했다가 감옥갈 수도

"1인당 3만원 받았어요"…11만명 제주로 불러온 '인센티브'

'채상병 사건 외압 저항' 박정훈, 준장 진급…軍 장성급 장교 인사 단행

새로운 이슈 보기