본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

中외교부 "李대통령, 방일 평화수호 도움 돼야"

임춘한기자

입력2026.01.09 17:10

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

중국 외교부가 이재명 대통령의 방일 일정과 관련한 논평을 거부하면서도 국가 간 교류는 '평화 증진'에 도움이 돼야 한다'고 밝혔다.


이재명 대통령. 연합뉴스

이재명 대통령. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

마오닝 중국 외교부 대변인은 9일 정례브리핑에서 방중 일정이 종료된 후 엿새 만에 이뤄지는 이재명 대통령의 일본 방문에 대한 논평 요청에 "한국 대통령의 일본 방문은 한일 간의 일"이라며 "이에 대해 논평하지 않겠다"고 말했다.

마오 대변인은 "다만 말하고 싶은 것은, 국가 간 교류는 지역의 평화와 안정을 증진하고 수호하는 데에 도움이 돼야 한다는 점"이라고 밝혔다.



마오 대변인의 '평화 증진' 발언은 다카이치 총리가 '유사시 대만 개입' 발언으로 지역 안보를 위협했다고 줄곧 비판해온 입장과 맞물린다. 또한 한국이 일본의 편에서 동조해선 안 된다는 메시지 발신으로도 해석된다.


지난 4∼7일 중국을 국빈 방문한 이 대통령은 오는 13∼14일 일본 나라현을 찾아 다카이치 총리와의 회담 및 공동 언론 발표를 한다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"핸드크림 바르셨죠? 나가세요"…양양 유명 카페서 무슨 일 "핸드크림 바르셨죠? 나가세요"…양양 유명 카페서... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"마두로형도 나이키는 못 참지"

2년내 돌아간다고? 멈추면 찐다비만 치료제의 역습

'스타 셰프' 손종원의 손맛… 5900원에 만나다

트럼프 정부도 인정한 김치…"꼭 챙겨 드세요"

"한국인들 많이 가는데"…안전띠 안했다가 감옥갈 수도

"1인당 3만원 받았어요"…11만명 제주로 불러온 '인센티브'

'채상병 사건 외압 저항' 박정훈, 준장 진급…軍 장성급 장교 인사 단행

새로운 이슈 보기