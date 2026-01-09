'ETF판 케데헌' KDEF, 2026 ETF닷컴 어워즈 후보 선정

미국 상장지수펀드(ETF) 전문 미디어이자 데이터 플랫폼인 ETF닷컴이 발표한 '2026 ETF닷컴 어워즈' 후보 명단에 한국 방위산업을 테마로 한 ETF가 이름을 올리며 해외 투자 무대에서 존재감을 드러냈다.

9일 금융투자업계에 따르면 한화자산운용이 지수를 제공해 미국 증시에 상장한 'PLUS Korea Defense Industry Index ETF(KDEF)'가 베스트 인터내셔널 신상품 부문 후보로 선정됐다.

'PLUS Korea Defense Industry Index ETF(KDEF) 는 한화자산운용의 PLUS K방산 ETF를 미국 시장 상장 규정에 맞게 지수를 업그레이드해 ETC에 지수를 제공했고, 화이트 라벨링을 통해 상장한 상품이다.

ETF닷컴은 매년 한 해 동안 출시된 ETF 가운데 전략의 차별성, 투자자 유용성, 시장 내 영향력 등을 종합적으로 평가해 후보를 선정한다.

베스트 인터내셔널 부문은 미국 외 지역에 투자하는 신상품을 대상으로 한다는 점에서, KDEF가 글로벌 투자자 관점에서 공식적인 비교·평가 대상군에 올랐다는 의미로 해석된다. 실제로 후보 명단에는 뱅가드(Vanguard), 반에크(VanEck), 라자드(Lazard) 등 세계적인 자산운용사의 상품과 함께 미국 내에서 운용자산이 약 10억 달러에 달하는 대형 테마 ETF도 포함돼 있다. 국내 방산 테마 ETF가 함께 소개됐다는 점은 한국 방산 산업의 위상이 글로벌 투자 시장에서 한 단계 격상됐음을 보여주는 대목이다.

시장에서는 후보 선정이 '한국 방산'이 해외 자본시장에서 하나의 투자 테마로 자리 잡아가고 있음을 보여주는 사례로 평가한다. 지정학적 긴장과 글로벌 방위비 확대 흐름 속에서 방산 섹터에 대한 관심이 커지는 가운데, 한국 방산 기업에 대한 익스포저를 담은 상품이 미국 ETF 업계의 대표적인 어워즈 후보로 소개됐다는 점 자체가 상징적이라는 분석이다. 단순히 개별 종목 차원의 관심을 넘어, 섹터 단위의 투자 아이디어로 인식되기 시작했다는 의미다.

ETF닷컴 어워즈는 미국 ETF 업계에서 권위 있는 시상식으로 통한다. 편집진과 전문가 심사를 기반으로 하는 구조로, 단순 인기 투표가 아니라 공개 노미네이션 이후 ETF닷컴 편집위원회의 후보군 구성, 독립적인 ETF 전문가 심사위원단의 투표를 거쳐 수상작을 결정한다.

이 때문에 대형 자산운용사들은 ETF닷컴 어워즈를 외부에서 인정받은 '서드파티 검증(3rd-party validation)' 수단으로 활용하기도 한다. 실제로 뱅가드는 자사 공식 웹사이트의 '대외 수상·인정(Accolades)' 페이지에서 ETF닷컴 어워즈를 업계 평가 사례로 언급하고 있다.

수상 여부와 무관하게 '후보로 선정됐다'는 사실 자체만으로도 의미가 있다는 평가가 나온다. 미국 증시에 상장한 ETF 수가 4500개를 넘는 상황에서 공식 후보군에 포함됐다는 것은 과밀한 ETF 시장에서 일정 수준 이상의 차별성과 투자 가치를 인정받았다는 신호로 볼 수 있다.

최영진 한화자산운용 부사장은 "KDEF의 이번 후보 선정은 한국 방산 테마가 글로벌 투자 시장에서 본격적인 비교 대상이 되기 시작했음을 보여주는 사례"라고 설명했다. 이어 "ETF계의 아카데미상이라고 불리는 ETF닷컴 어워즈 후보군에 올라간 만큼 글로벌 투자자들의 자금을 유치할 수 있는 다양한 상품을 글로벌 시장에 제공하겠다"고 말했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



