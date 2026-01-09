본문 바로가기
사회
평택시, 소상공인 지원 위해 150억 규모 특례보증 지원사업 시행

정두환기자

입력2026.01.09 16:54

시계아이콘00분 25초 소요
최대 5000만원 대출 지원

경기도 평택시는 경기침체와 물가 상승 등으로 어려움을 겪는 소상공인들을 위해 150억원 규모의 특례보증 지원사업을 시행한다고 9일 밝혔다.

평택시, 소상공인 지원 위해 150억 규모 특례보증 지원사업 시행
이 사업은 담보력 부족 등으로 금융기관 대출을 이용하기 어려운 소상공인을 대상으로 평택시가 경기신용보증재단에 출연해 보증을 지원하고, 이를 통해 시중은행의 대출을 받을 수 있도록 하는 제도다.


지원 대상은 사업자등록 후 2개월이 넘은 평택시 소재 소상공인이다. 보증 지원으로 받을 수 있는 대출 한도는 5000만원이며, 최대 5년까지 대출을 받을 수 있다. 평택시는 보증과 이차보전 지원도 병행해 소상공인의 금융 부담을 완화할 예정이다.

신청을 희망하는 소상공인은 경기신용보증재단 평택지점에 신청서를 제출하고 보증서를 발급받은 후, 농협은행·신한은행·우리은행·국민은행·기업은행·하나은행 등 6개 금융기관에서 대출을 진행하면 된다.


정장선 평택시장은 "앞으로도 소상공인의 안정적 경영환경 조성과 민생경제 회복을 위해 시의회와 협력해서 지속적으로 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr




