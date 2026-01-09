평택시, 소상공인 지원 위해 150억 규모 특례보증 지원사업 시행

최대 5000만원 대출 지원

경기도 평택시는 경기침체와 물가 상승 등으로 어려움을 겪는 소상공인들을 위해 150억원 규모의 특례보증 지원사업을 시행한다고 9일 밝혔다.

이 사업은 담보력 부족 등으로 금융기관 대출을 이용하기 어려운 소상공인을 대상으로 평택시가 경기신용보증재단에 출연해 보증을 지원하고, 이를 통해 시중은행의 대출을 받을 수 있도록 하는 제도다.

지원 대상은 사업자등록 후 2개월이 넘은 평택시 소재 소상공인이다. 보증 지원으로 받을 수 있는 대출 한도는 5000만원이며, 최대 5년까지 대출을 받을 수 있다. 평택시는 보증과 이차보전 지원도 병행해 소상공인의 금융 부담을 완화할 예정이다.

신청을 희망하는 소상공인은 경기신용보증재단 평택지점에 신청서를 제출하고 보증서를 발급받은 후, 농협은행·신한은행·우리은행·국민은행·기업은행·하나은행 등 6개 금융기관에서 대출을 진행하면 된다.

정장선 평택시장은 "앞으로도 소상공인의 안정적 경영환경 조성과 민생경제 회복을 위해 시의회와 협력해서 지속적으로 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>