합포구 반월중앙동, 어르신들 정서적 안정 위해 경로당에 화분 전달

영남취재본부 송종구기자

입력2026.01.09 16:51

경남 창원특례시 마산합포구 반월중앙동에서 9일 어르신들의 정서적 안정과 새해를 맞아 경로당을 방문해 화분을 전달했다.

이번 경로당 방문은 신임 동장이 새해 인사와 더불어 동절기 한파 및 쉼터 운영과 경로당 어르신들의 건의사항 청취와 더불어 건강하게 동절기를 넘기기 위해 마련됐다.


특히, 경로당 방문 시 박명희 동장은 동장 취임으로 받은 축하 화분을 직접 전달해 경로당 회원끼리 서로 소통과 화합하는 분위기 조성에 크게 도움이 됐다.

이와 함께 영하권 강추위에 대한 시설물의 사전점검 및 안전조치는 물론 어르신들의 악천후 시 외출과 이동 자제 안전수칙 등을 전달하기도 했다.


박명희 반월중앙동장은 "새해 복 많이 받으시고 건강만큼 중요한 것은 없으니 여러분 모두 늘 건강하시기를 진심으로 기원드린다"면서 "오늘 전달한 이 화분을 자식들처럼 아끼고 가꾸시면 꽃 피고 향기가 나면서 우리 모두를 즐겁게 할 것이기 때문에 관리도 잘 부탁한다"고 당부했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
