청주공항, 작년 이용객 466만명 돌파…역대 최고 기록

2년 연속 이용객 400만명 돌파

중부권 거점공항인 청주국제공항의 지난해 이용객이 연간 역대 최고치를 달성한 것으로 나타났다.

9일 한국공항공사의 항공 통계자료에 따르면 지난해 청주공항 이용객은 총 466만9956명으로 집계됐다. 이는 2024년(457만9221명)에 이어 2년 연속 400만명을 돌파한 것으로, 1997년 개항 이래 최다 이용객이다.

국제선을 다변화한 것이 기록 경신의 원동력이다. 지난해 청주공항에서는 누적 10개국 36개 노선이 운항했고, 이를 이용한 승객은 총 194만2061명에 달한다. 이는 청주공항이 처음으로 국제선 이용객 100만명을 넘겼던 2024년(146만8685명)의 기록을 뛰어넘는 역대 최고치다. 충북도는 이러한 성과를 바탕으로 청주공항이 김해, 김포, 제주와 함께 명실상부한 '국내 톱4 지방공항'의 입지를 공고히 하게 됐다고 평가했다.

그간 톱4 자리를 두고 경쟁을 벌였던 대구공항의 경우 코로나19 사태를 기점으로 줄곧 청주공항에 뒤처지는 양상을 보였다. 지난해 실적을 통해 대구공항의 연간 최대 이용객 기록(2019년 466만9057명)도 넘어서게 됐다는 게 충북도의 설명이다.

한편 청주공항은 늘어나는 여객 수요에 대응하기 위해 다양한 시설 확충에 나섰다. 지난해 여객 터미널 안에 한식당·패스트푸드점·카페 등 8개 식음료 시설이 들어선 데 이어 제2주차빌딩 건립, 여객터미널 증축, 주기장 확충 등도 앞두고 있다.

아울러 충청권 광역급행철도(CTX) 사업, 충북선 철도 고속화 사업, 천안∼청주공항 복선전철 사업, 잠실∼청주공항 광역철도 사업, 영동∼오창(진천) 고속도로 사업, 오창∼괴산 고속도로 사업 등이 가시화되면 청주공항의 접근성이 대폭 향상될 전망이다.





