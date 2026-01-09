본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

청주공항, 작년 이용객 466만명 돌파…역대 최고 기록

허미담기자

입력2026.01.09 17:26

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2년 연속 이용객 400만명 돌파

중부권 거점공항인 청주국제공항의 지난해 이용객이 연간 역대 최고치를 달성한 것으로 나타났다.


9일 한국공항공사의 항공 통계자료에 따르면 지난해 청주공항 이용객은 총 466만9956명으로 집계됐다. 이는 2024년(457만9221명)에 이어 2년 연속 400만명을 돌파한 것으로, 1997년 개항 이래 최다 이용객이다.

청주국제공항. 연합뉴스

청주국제공항. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

국제선을 다변화한 것이 기록 경신의 원동력이다. 지난해 청주공항에서는 누적 10개국 36개 노선이 운항했고, 이를 이용한 승객은 총 194만2061명에 달한다. 이는 청주공항이 처음으로 국제선 이용객 100만명을 넘겼던 2024년(146만8685명)의 기록을 뛰어넘는 역대 최고치다. 충북도는 이러한 성과를 바탕으로 청주공항이 김해, 김포, 제주와 함께 명실상부한 '국내 톱4 지방공항'의 입지를 공고히 하게 됐다고 평가했다.


그간 톱4 자리를 두고 경쟁을 벌였던 대구공항의 경우 코로나19 사태를 기점으로 줄곧 청주공항에 뒤처지는 양상을 보였다. 지난해 실적을 통해 대구공항의 연간 최대 이용객 기록(2019년 466만9057명)도 넘어서게 됐다는 게 충북도의 설명이다.


한편 청주공항은 늘어나는 여객 수요에 대응하기 위해 다양한 시설 확충에 나섰다. 지난해 여객 터미널 안에 한식당·패스트푸드점·카페 등 8개 식음료 시설이 들어선 데 이어 제2주차빌딩 건립, 여객터미널 증축, 주기장 확충 등도 앞두고 있다.

아울러 충청권 광역급행철도(CTX) 사업, 충북선 철도 고속화 사업, 천안∼청주공항 복선전철 사업, 잠실∼청주공항 광역철도 사업, 영동∼오창(진천) 고속도로 사업, 오창∼괴산 고속도로 사업 등이 가시화되면 청주공항의 접근성이 대폭 향상될 전망이다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"핸드크림 바르셨죠? 나가세요"…양양 유명 카페서 무슨 일 "핸드크림 바르셨죠? 나가세요"…양양 유명 카페서... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"마두로형도 나이키는 못 참지"

2년내 돌아간다고? 멈추면 찐다비만 치료제의 역습

'스타 셰프' 손종원의 손맛… 5900원에 만나다

트럼프 정부도 인정한 김치…"꼭 챙겨 드세요"

"한국인들 많이 가는데"…안전띠 안했다가 감옥갈 수도

"1인당 3만원 받았어요"…11만명 제주로 불러온 '인센티브'

영상은 단 1개, 매년 2억 벌어들였다…직장인 연봉보다 나은 '타닥타닥 벽난로'

새로운 이슈 보기