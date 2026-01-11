중기부, HP와 한국 스타트업 글로벌 진출 '맞손'

양해각서(MOU) 체결

AI·데이터 분야 국내 스타트업 지원

중소벤처기업부는 노용석 제1차관이 9일 PC·프린팅 글로벌 1위 기업 HP Inc. 미국 본사를 방문해 데이빗 맥쿼리 비즈니스 총괄 책임자(CCO)와 면담을 갖고 스타트업 분야 협력 강화를 위한 방안을 논의했다고 밝혔다.

HP는 1939년 빌 휴렛과 데이브 팩커드가 팔로 알토의 차고에서 HP를 창업한 'HP Garage(차고)' 정신을 계승해 스타트업 육성 프로그램 'HP Garage 2.0'을 운영하며 오픈 이노베이션을 적극 추진하고 있다.

노용석 중소벤처기업부 제1차관(가운데)이 9일(현지시간) 미국 HP 본사에서 창업진흥원-HP 간 'AroundX(글로벌 기업 협업 프로그램) 운영을 위한 양해각서(MOU) 체결식'에 임석한 후 기념 촬영을 하고 있다. 중기부

HP는 올해부터 중기부의 글로벌 기업 협업 프로그램(AroundX 프로그램)에 참여해 한국에서도 'HP Garage 2.0'을 운영할 계획이다. '어라운드엑스(AroundX)' 프로그램은 정부와 글로벌 선도 기업들이 협업해 국내 스타트업의 성장과 해외 진출을 지원하는 중기부의 대표 글로벌 오픈 이노베이션 지원 사업이다.

이날 면담에서 노용석 제1차관은 데이빗 맥쿼리 CCO와 'AroundX 프로그램'을 통해 AI 분야 및 데이터 사이언스 분야 국내 스타트업의 경쟁력 강화와 글로벌 진출을 함께 지원하기로 했다. 면담에 이어 창업진흥원이 HP와 'AroundX 운영을 위한 양해각서'를 체결했다.

데이빗 맥쿼리 HP CCO는 "한국은 AI와 데이터 사이언스 분야에서 매우 역동적인 생태계를 보유하고 있다"면서 "이번 협력을 통해 HP의 글로벌 네트워크와 기술 역량을 기반으로 우수한 한국 스타트업과 협업해 혁신적인 비즈니스 기회를 만들어 가기를 기대한다"고 말했다.

노 차관은 "실리콘밸리를 탄생시킨 창업가 정신을 상징하는 HP와 함께 한국 스타트업을 지원할 수 있게 됐다"며 "올해부터 시작하는 AroundX 'HP Garage 2.0' 프로그램을 통해 한국에서 제2의 HP와 같은 기업이 탄생할 수 있길 기대한다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



