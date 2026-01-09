본문 바로가기
[인사]한국수출입은행

이창환기자

입력2026.01.09 15:26

<승진>


◆부서장급

▲재무관리부장 백승주 ▲혁신성장금융3부장 장웅식 ▲경협구매부장 김용진 ▲중남미·유라시아부장 황은호 ▲남북기금총괄부장 김경원 ▲신용평가효율화추진반장 이상원 ▲경영전략실장 최병희 ▲대구지점장 박창현 ▲수원지점장 정성수

◆팀장급

▲여신총괄부 이지숙 ▲인사부 김예리 ▲중소중견금융1부 중소중견2팀장 김현아 ▲경협구매부 수자원·에너지팀장 이동욱 ▲아시아2부 아시아5팀장 유경진 ▲아프리카부 아프리카2팀장 김병수 ▲중남미·유라시아부 중남미·유라시아2팀장 이현우 ▲리스크관리부 리스크검증팀장 최유진 ▲공급망안정화기금사업부 기금사업1팀장 이진영 ▲경협증진부 개발금융팀장 엄소라 ▲해양프로젝트금융부 해양프로젝트1팀장 박장환


<신규보임>


◆부서장급

▲ESG경영부장 양혜영 ▲자금운용실장 양동철 ▲자금결제부장 이석환 ▲MDB사업부장 하원석 ▲남북기금사업1부장 채승철 ▲기술환경심의부장 이형우 ▲법무지원부장 박상현 ▲경협평가부장 김유신 ▲구미출장소장 이진 ▲원주출장소장 김재철

<전보>


◆부서장급

▲기획부장 이정현 ▲여신총괄부장 차범석 ▲인사부장 임재균 ▲인재개발원장 정창환 ▲혁신성장금융1부장 박대규 ▲혁신성장금융2부장 김용국 ▲전력산업금융부장 이종화 ▲자원에너지금융부장 이윤미 ▲전대금융부장 서수진 ▲중소중견금융1부장 박춘규 ▲강남수출중소기업지원센터장 문재정 ▲중소중견금융2부장 이혜경 ▲무역금융부장 조현석 ▲경협총괄부장 유광훈 ▲아시아1부장 이지언 ▲북한개발연구센터장 김상만 ▲리스크관리부장 황정욱 ▲윤리준법부장 임현정 ▲공급망안정화기금단장 조인규 ▲공급망안정화기금사업부장 김윤석 ▲해외경제연구소장 김주홍 ▲경협증진부장 이주흥 ▲홍보실장 홍종민 ▲감사부장 박세근 ▲해양금융단장 차승원 ▲해양프로젝트금융부장 하두철 ▲부산지점장 이원형 ▲광주지점장 조정화 ▲인천지점장 장윤수 ▲상해사무소장 이준석 ▲뉴욕사무소장 김경린 ▲수은영국은행사장 권혁준 ▲수은베트남리스금융회사장 김용태 ▲수은아주금융유한공사장 정경빈


◆팀장급

▲여신총괄부 여신기획팀장 장준원 ▲여신총괄부 여신제도팀장 최민 ▲혁신성장금융1부 이차전지·전자산업팀장 심민재 ▲혁신성장금융3부 방위산업팀장 문수자 ▲혁신성장금융4부 바이오산업팀장 이주안 ▲전력산업금융부 신재생에너지산업팀장 정현주 ▲자원에너지금융부 자원에너지2팀장 마현규 ▲전대금융부 신흥시장팀장 박유미 ▲중소중견금융2부 중소중견4팀장 이진희 ▲무역금융부 무역금융팀장 김평석 ▲무역금융부 국제팩토링팀장 이해성 ▲글로벌사업개발부 글로벌사업개발팀장 이진하 ▲글로벌사업개발부 국제협력팀장 정지영 ▲투자금융부 투자금융2팀장 이승훈 ▲자금부 원화자금팀장 조정원 ▲자금결제부 자본시장지원팀장 송상은 ▲경협총괄부 경협총괄팀장 권봉석 ▲경협총괄부 경협전략팀장 전용준 ▲경협구매부 보건팀장 김진호 ▲MDB사업부MDB사업1팀장 김아영 ▲아시아1부 사업개발팀장 김윤희 ▲아시아1부 아시아2팀장 곽경덕 ▲아프리카부 아프리카1팀장 정용진 ▲중남미·유라시아부 중남미·유라시아1팀장 신상훈 ▲남북기금사업1부 경협금융팀장 전종일 ▲남북기금사업2부 교류협력팀장 임상우 ▲리스크관리부 신용리스크팀장 민주영 ▲윤리준법부 준법지원팀장 허정옥 ▲윤리준법부 자금세탁방지팀장 조형진 ▲기업구조조정단 기업개선1팀장 서창혁 ▲기업구조조정단 손창우 ▲디지털금융단 디지털혁신팀장 강후영 ▲디지털금융단AI플랫폼 구축 추진반장 이지현 ▲정보시스템부IT금융팀장 김경구 ▲정보시스템부IT정보팀장 백금옥 ▲정보시스템부IT공급망기금팀장 김찬현 ▲여신심사단 여신심사1팀장 강유라 ▲여신심사단 여신심사2팀장 김성욱 ▲여신심사단 여신심사3팀장 권욱하 ▲정보보호단 사이버보안팀장 천세영 ▲해외경제연구소 지역연구팀장 석진오 ▲경협평가부 경협연구팀장 추진호 ▲감사부 감사1팀장 이광현 ▲감사부 감사2팀장 전부강 ▲해양금융단 해운산업팀장 김신의 ▲다레살람사무소장 조성기 ▲수은인니금융 부사장 김주환 ▲수은베트남리스금융회사 부사장 김기평 ▲수은싱가포르 부사장 장승모





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

