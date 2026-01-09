hy, '헬리코박터 프로젝트 윌 당밸런스' 자진 회수

자체 검사서 일부 제품 대장균 검출 확인…즉시 회수

hy가 '헬리코박터 프로젝트 윌 당밸런스' 제품을 자진 회수한다고 9일 밝혔다.

회수 대상은 소비기한이 2026년 1월 21일 제품으로 로트 번호는 ▲BCAb ▲BCBb ▲BCCa ▲BDAb ▲BDBb ▲BDCa이다.

hy는 자체 품질 검사 과정에서 대장균이 검출된 사실을 확인하고 즉시 회수를 결정했다. 해당 제품에 대해 생산을 중단하고 회수 조치를 진행 중이다.

hy 관계자는 "고객 여러분께 불편과 심려를 끼쳐 죄송하다"며 "현재 99% 이상 수거를 완료했으며 재발 방지를 위해 전사 역량을 집중하겠다"고 말했다.

해당 제품을 구매한 경우 가까운 영업점 또는 hy 고객센터를 통해 관련 안내를 받을 수 있다.





