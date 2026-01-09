본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

김동연 "미등록 이주아동 2만명에 대한 공적확인제도 시행합니다"

이영규기자

입력2026.01.09 14:56

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

김동연 경기도지사가 미등록 이주아동에 대한 공적확인제도를 국내 최초로 시행한다고 알렸다.


김동연 지사는 9일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "건강할 권리, 배울 권리, 꿈꿀 권리 등 사람으로서 당연한 권리조차 제약받는 약 2만 명의 아이들이 있다"고 말했다.

이어 "'있지만 없는 아이들', 미등록 이주아동에 대한 공적확인제도를 경기도가 광역 지방정부 최초로 시행한다"며 "누구나 차별없이 '사람답게 사는 세상'을 향한 첫 걸음"이라고 설명했다.


김동연 경기도지사가 9일 자신의 SNS에 올린 글과 사진

김동연 경기도지사가 9일 자신의 SNS에 올린 글과 사진

AD
원본보기 아이콘

이주아동 공적확인제도는 국내에서 태어났거나 자랐지만, 의료·복지 등 공적 서비스에서 제외돼온 미등록 이주아동을 제도권 안으로 포함하기 위해 경기도가 이들에게 확인증을 발급하는 제도다.


경기도에 거주하는 18세 미만 미등록 이주아동에게 '아동 확인증'을 발급, 도서관 등 공공시설을 이용할 수 있도록 하고 민간단체 사업을 통해 의료비 등을 지원하는 게 핵심이다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'5성급 호텔' 아침 7시에 갔더니…"짐만 맡기려 했는데 바로 들어갔다" '5성급 호텔' 아침 7시에 갔더니…"짐만 맡기려 했... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

2년내 돌아간다고? 멈추면 찐다비만 치료제의 역습

영상은 단 1개, 매년 2억 벌어…직장인 연봉보다 나은 '타닥타닥 벽난로'

트럼프 정부도 인정한 김치…"꼭 챙겨 드세요"

"한국인들 많이 가는데"…안전띠 안했다가 감옥갈 수도

홍콩서 인기 폭발한 '한국식 카페'…이유는 '이것' 때문

'스타 셰프' 손종원의 손맛… 5900원에 만나다

삼성바이오로직스, 영업익 2조시대 여나

새로운 이슈 보기